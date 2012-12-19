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Posted 19 декабря 2012, 08:30

Published 19 декабря 2012, 08:30

Modified 17 сентября 2022, 13:21

Updated 17 сентября 2022, 13:21

Дальневосточный институт экономики и развития строительной отрасли и ЖКХ поздравляет с наступающим Новым годом

19 декабря 2012, 08:30
Пусть удача и успех никогда не покидает вас!

ВЛАДИВОСТОК. 19 декабря. ВОСТОК-МЕДИА — Коллектив Дальневосточного института экономики и развития строительной отрасли и ЖКХ, профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов (АНОО ДПО ДВИЭР)поздравляет с наступающим Новым годом и Рождеством,- сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа»:

Уважаемые коллеги, друзья и работники строительной отрасли и ЖКХ!

Поздравляем Вас с наступающим Новым 2013 годом! Желаем Вам осуществления всего задуманного, успеха и процветания вашему делу! Пусть коллеги, друзья и близкие радуют вас пониманием и поддержкой. Желаем вам, вашей семье и вашему коллективу праздничного настроения в наступающем году. Пусть удача и успех никогда не покидает вас!

Председатель учёного совета АНОО ДПО ДВИЭР

Сергей Садовой

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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