Дальневосточный институт экономики и развития строительной отрасли и ЖКХ поздравляет с наступающим Новым годом

Поздравляем Вас с наступающим Новым 2013 годом! Желаем Вам осуществления всего задуманного, успеха и процветания вашему делу! Пусть коллеги, друзья и близкие радуют вас пониманием и поддержкой. Желаем вам, вашей семье и вашему коллективу праздничного настроения в наступающем году. Пусть удача и успех никогда не покидает вас!