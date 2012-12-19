Дальневосточный институт экономики и развития строительной отрасли и ЖКХ поздравляет с наступающим Новым годом

Posted 19 декабря 2012, 08:30
Published 19 декабря 2012, 08:30
Modified 17 сентября 2022, 13:21
Updated 17 сентября 2022, 13:21
ВЛАДИВОСТОК. 19 декабря. ВОСТОК-МЕДИА — Коллектив Дальневосточного института экономики и развития строительной отрасли и ЖКХ, профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов (АНОО ДПО ДВИЭР)поздравляет с наступающим Новым годом и Рождеством,- сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа»:
Уважаемые коллеги, друзья и работники строительной отрасли и ЖКХ!
Поздравляем Вас с наступающим Новым 2013 годом! Желаем Вам осуществления всего задуманного, успеха и процветания вашему делу! Пусть коллеги, друзья и близкие радуют вас пониманием и поддержкой. Желаем вам, вашей семье и вашему коллективу праздничного настроения в наступающем году. Пусть удача и успех никогда не покидает вас!
Председатель учёного совета АНОО ДПО ДВИЭР
Сергей Садовой