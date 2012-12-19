У Китая появилась собственная первая леди

Posted 18 декабря 2012, 23:17
Published 18 декабря 2012, 23:17
Modified 17 сентября 2022, 13:21
Updated 17 сентября 2022, 13:21
ВЛАДИВОСТОК. 19 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Новая первая леди Китая Пэн Лиюань все активнее ведет себя в публичном пространстве: на этой неделе она появилась в качестве главного действующего лица в документальном фильме о вреде СПИДа. Фильм с успехом прошел по одному из центральных каналов телевидения и собрал несколько миллионов кликов в интернете.
Речь в картине идет об опасности заражения СПИДом путем переливания зараженной крови, полученной на процветающем в Китае черном рынке донорской крови. По ходу фильма Пэн проводит урок музыки с ВИЧ-инфицированными детьми. Также она играет в футбол с одним из больных мальчиков, помогает ему завязать шнурки на ботинках — в общем, ведет себя вполне демократично.
Супруга лидера страны, которая публично занимается благотворительностью и в одиночку появляется перед телекамерами — непривычное явление в китайском истеблишменте. Со времен четвертой жены Мао Цзэдуна, приговоренной к смертной казни за политическую активность во время культурной революции, первые леди находились в тени.
Так что когда бывшая армейская певица, телеведущая и генерал-майор китайской армии (СНОАК) появилась вместе с мужем Си Цзиньпином на прошедшем в ноябре 18-м съезде КПК, такой выход был расценен как вызов.
— Пекин показывает всему миру, что он разворачивает политику в сторону международных стандартов, это одно из основных направлений программы Си Цзиньпина, — говорит заведующий отделением востоковедения ВШЭ Алексей Маслов. — И Пэн Лиюань очень хорошо вписывается в эту концепцию.
Вряд ли она станет копией Раисы Максимовны Горбачевой, но публичной персоной — безусловно, считает эксперт.
— Если раньше главными приоритетами Пекина были экспорт рабочей силы, рост внутреннего потребления и привлечение иностранных инвестиций, то теперь акцент будет сделан на экспорт китайского капитала, — говорит Маслов. — Но у Китая имидж очень закрытой страны, от которой непонятно чего ожидать. Появление в публичном поле супруги председателя — один из шагов по изменению имиджа.
По словам Маслова, основными направлениями ее деятельности станут благотворительность, помощь пострадавшим от стихийных бедствий, работа в Ассоциации женщин, которая очень сильна в Китае, в отличие от России, пишет газета «Известия».