У Китая появилась собственная первая леди

— Если раньше главными приоритетами Пекина были экспорт рабочей силы, рост внутреннего потребления и привлечение иностранных инвестиций, то теперь акцент будет сделан на экспорт китайского капитала, — говорит Маслов. — Но у Китая имидж очень закрытой страны, от которой непонятно чего ожидать. Появление в публичном поле супруги председателя — один из шагов по изменению имиджа.