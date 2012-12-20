Маша из Владивостока опять смутила Вову Путина? (видео)

Posted 20 декабря 2012, 11:54
Published 20 декабря 2012, 11:54
Modified 14 декабря 2023, 16:04
Updated 14 декабря 2023, 16:04
ХАБАРОВСК. 20 декабря. ВОСТОК-МЕДИА – Скандально известная приморская журналистка, учредитель и главный редактор газеты «Народное вече» после многолетнего перерыва вновь была допущена на большую пресс-конференцию Президента и снова попыталась смутить Владимира Путина. Ее вопрос в рамках сегодняшней встречи главы государства с журналистами стал самым ярким и обсуждаемым в сети Интернет. Точнее это был даже не вопрос, а своеобразный диалог, казалось бы, давно знакомых людей. Правда, проходил он не без улыбки на лице Президента и не без смешков в зале. Президент после того, как переспросил имя дамы из Владивостока, назвал ее Машей и попросил присаживаться. Но на поставленные вопросы о разгуле коррупции в армии все-таки ответил.
Независимый телеканал "Дождь", вещающий в сети Интернет, в спутниковых и кабельных сетях, назвал реплику Соловьенко "самым четким" вопросом пресс-конференции.
Президент России Владимир Путин заявил, что в деле "Оборонсервиса" никто никого не будет выгораживать, а расследование будет предельно объективным.
Путин также ответил на вопрос другой журналистки с Дальнего Востока. На табличку с надписью «ВСТО» в руках корреспондента хабаровского телеканала 6-тв Евгении Вдовиченко обратил внимание пресс-секретарь главы государства. Хабаровчанку очень интересовали (возможно, не без участия кремлевской пресс-службы, которая готовится к официальному открытию второй очереди нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан», которое состоится на следующей неделе в Хабаровске) перспективы, которые открываются перед Дальним Востоком после ввода системы транспортировки нефти на рынки АТР.
Помимо этого Путина спросили про коррупцию, хиджабы, конец света и дочерей.
Теперь о некоторых других значимых событиях дня в ключевых регионах Дальнего Востока.
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Обзор подготовил Илья Сергеев
Фото с сайта vestiregion.ru