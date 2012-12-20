Маша из Владивостока опять смутила Вову Путина? (видео)

ХАБАРОВСК. 20 декабря. ВОСТОК-МЕДИА – Скандально известная приморская журналистка, учредитель и главный редактор газеты «Народное вече» после многолетнего перерыва вновь была допущена на большую пресс-конференцию Президента и снова попыталась смутить Владимира Путина. Ее вопрос в рамках сегодняшней встречи главы государства с журналистами стал самым ярким и обсуждаемым в сети Интернет. Точнее это был даже не вопрос, а своеобразный диалог, казалось бы, давно знакомых людей. Правда, проходил он не без улыбки на лице Президента и не без смешков в зале. Президент после того, как переспросил имя дамы из Владивостока, назвал ее Машей и попросил присаживаться. Но на поставленные вопросы о разгуле коррупции в армии все-таки ответил.