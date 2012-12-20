"Скорая" помчалась по Приморью

Posted 20 декабря 2012, 02:18
Published 20 декабря 2012, 02:18
Modified 17 сентября 2022, 13:21
Updated 17 сентября 2022, 13:21
ВЛАДИВОСТОК. 20 декабря. ВОСТОК-МЕДИА – Новые автомобили марки УАЗ поступают в распоряжение станций «скорой помощи» Приморского края.
Первые 13 автомобилей получают Арсеньевская городская больница, Дальнегорская центральная городская больница, Дальнереченская центральная городская больница, Лесозаводская центральная городская больница, Анучинская центральная районная больница, Дальнереченская центральная районная больница, Кавалеровская центральная районная больница
Остальные 27 автомобилей «скорой помощи» отправятся в учреждения здравоохранения Приморья до конца недели.
Отметим, автомобили на базе УАЗ отлично подходят для эксплуатации в условиях бездорожья, высокая проходимость шасси этих машин позволит без проблем добраться в труднодоступные для других автомобилей места и своевременно оказать медицинскую помощь пострадавшим.
Кроме того, еще 45 машин «скорой помощи» марки Ford поступят в Приморье до конца года. Автомобили этой марки имеют функциональный медицинский салон, что позволяет использовать его для оказания экстренной медицинской помощи с наибольшей эффективностью.
Фото: http://www.gaz-tranzit.ru/rework/UAZ.php