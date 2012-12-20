В Приморье увеличился выпуск паркета и майонеза

Наблюдается рост объемов в обрабатывающих производствах (на 5%).

Увеличение отмечается в текстильном и швейном производстве (на 47%), в производстве транспортных средств и оборудования (на 19), металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий, производстве пищевых продуктов, включая напитки (на 3%).

В выпуске товаров производственно-технического назначения отмечен рост следующих видов продукции: паркета (в 3.4р), щепы технологической (на 37%), кирпича керамического строительного (на 13%).

Из важнейших пищевых продуктов в январе-ноябре 2012 года увеличилось производство крупы (на 40%), масла и жиров рафинированных (на 18), майонеза (на 17), воды газированной, содержащей добавки сахара или других подслащивающих веществ (на 13), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы (на 11.5%). Снизился выпуск сахара, хлеба и хлебобулочных изделий, изделий колбасных, полуфабрикатов мясных, молочных продуктов.

В добыче полезных ископаемых в январе-ноябре 2012 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем производства составил 91.5%. Добыча концентратов свинцовых сократилась на 20%, медных – на 10, вольфрамовых и цинковых, соответственно, – на 6.4 и 8, угля – на 9%. Отмечается рост добычи плавикового шпата (на 8%).

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды индекс производства составил 101.3%. Выпуск электрической энергии возрос к соответствующему периоду прошлого года на 4.5%, тепловой – на 1%, сообщили РИА «Восток-Медиа» в Приморскстате.