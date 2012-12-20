vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 20 декабря 2012, 02:18

Published 20 декабря 2012, 02:18

Modified 17 сентября 2022, 13:21

Updated 17 сентября 2022, 13:21

В Приморье увеличился выпуск паркета и майонеза

20 декабря 2012, 02:18
Приморскстат обнародовал итоги деятельности промышленных производств края

ВЛАДИВОСТОК. 20 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - В январе-ноябре 2012 года промышленность Приморского края увеличила объемы производства продукции к соответствующему периоду прошлого года на 3.6%.

Наблюдается рост объемов в обрабатывающих производствах (на 5%).
Увеличение отмечается в текстильном и швейном производстве (на 47%), в производстве транспортных средств и оборудования (на 19), металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий, производстве пищевых продуктов, включая напитки (на 3%).
В выпуске товаров производственно-технического назначения отмечен рост следующих видов продукции: паркета (в 3.4р), щепы технологической (на 37%), кирпича керамического строительного (на 13%).
Из важнейших пищевых продуктов в январе-ноябре 2012 года увеличилось производство крупы (на 40%), масла и жиров рафинированных (на 18), майонеза (на 17), воды газированной, содержащей добавки сахара или других подслащивающих веществ (на 13), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы (на 11.5%). Снизился выпуск сахара, хлеба и хлебобулочных изделий, изделий колбасных, полуфабрикатов мясных, молочных продуктов.
В добыче полезных ископаемых в январе-ноябре 2012 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем производства составил 91.5%. Добыча концентратов свинцовых сократилась на 20%, медных – на 10, вольфрамовых и цинковых, соответственно, – на 6.4 и 8, угля – на 9%. Отмечается рост добычи плавикового шпата (на 8%).
В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды индекс производства составил 101.3%. Выпуск электрической энергии возрос к соответствующему периоду прошлого года на 4.5%, тепловой – на 1%, сообщили РИА «Восток-Медиа» в Приморскстате.

#Денис Объедкин#Новости#Экономика
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика