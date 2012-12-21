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Posted 21 декабря 2012, 10:34

Published 21 декабря 2012, 10:34

Modified 17 сентября 2022, 13:20

Updated 17 сентября 2022, 13:20

"Амур" предсказуемо крупно проиграл питерскому СКА

21 декабря 2012, 10:34
Сюжет
Спорт
Счет матча 2:6 (0:2, 0:1, 2:3)

ХАБАРОВСК. 21 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Не раз звучала сегодня под сводами «Платинум Арены» фамилия отправленного в отставку Ханну Йортикки. Некоторые болельщики, не согласные с его отставкой, держали в руках портреты финского тренера.
На тренерском мостике снова, как всегда в трудные для команды времена, исполняющий обязанности главного тренера - Александр Блинов.
Правда, и матч был непростым. СКА — один из лидеров чемпионата.
Голы: 0:1 – Тихонов (Даллмэн, Тарасенко) – 15:14. 0:2 – Даллмэн (Ковальчук, Тарасенко) – 17:56 (5x4). 0:3 – Непряев (Фёдоров, Бурдасов) – 33:55. 0:4 – Макаров (Клименко) – 42:32. 0:5 – Тарасенко (Калинин, Ковальчук) – 47:42. 1:5 – Яакола (Гусев) – 51:41. 1:6 – Тарасенко (Тихонов, Ковальчук) – 52:15. 2:6 – Лахти (Хютёнен) – 58:42.

Вратари: Кузнецов – Ежов. Броски: 33 (7-14-12) – 34 (17-11-6). Вбрасывания: 29 (10-10-9) – 29 (10-8-11). Штраф: 14 (8-4-2) – 16 (8-6-2).
Послезавтра, 23 декабря, «Амуру» будет, явно, не легче — в гости приезжает московское «Динамо».

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Спорт
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