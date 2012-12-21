"Амур" предсказуемо крупно проиграл питерскому СКА

ХАБАРОВСК. 21 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Не раз звучала сегодня под сводами «Платинум Арены» фамилия отправленного в отставку Ханну Йортикки. Некоторые болельщики, не согласные с его отставкой, держали в руках портреты финского тренера.

На тренерском мостике снова, как всегда в трудные для команды времена, исполняющий обязанности главного тренера - Александр Блинов.

Правда, и матч был непростым. СКА — один из лидеров чемпионата.

Голы: 0:1 – Тихонов (Даллмэн, Тарасенко) – 15:14. 0:2 – Даллмэн (Ковальчук, Тарасенко) – 17:56 (5x4). 0:3 – Непряев (Фёдоров, Бурдасов) – 33:55. 0:4 – Макаров (Клименко) – 42:32. 0:5 – Тарасенко (Калинин, Ковальчук) – 47:42. 1:5 – Яакола (Гусев) – 51:41. 1:6 – Тарасенко (Тихонов, Ковальчук) – 52:15. 2:6 – Лахти (Хютёнен) – 58:42.