Главному редактору газеты "Амурская правда" удалось задать вопрос Владимиру Путину

Posted 21 декабря 2012, 00:02
Published 21 декабря 2012, 00:02
Modified 17 сентября 2022, 13:21
Updated 17 сентября 2022, 13:21
ВЛАДИВОСТОК. 21 декабря. ВОСТОК-МЕДИА – Главному редактору газеты «Амурская правда» Елене Павловой удалось задать вопрос Владимиру Путину по нашумевшей в регионе проблеме отмены поездов Тында-Комсомольск и Тында-Нерюнгри, - сообщает portamur.ru .
В Москве на пресс-конференции, на которую собрались журналисты со всей страны, отвечая на вопрос амурской журналистки, президент России Владимир Путин признал, что в зоне БАМа много проблем, назвав одной из главных расселение аварийного жилья. Он отметил, что на следующий год РЖД российское правительство выделяет 40 миллиардов рублей в качестве поддержки. Однако в самой компании, считают, что этой суммы недостаточно для того, чтобы не повышать тарифы на пассажирские перевозки.
«У РЖД было два выхода, либо сокращать поезда, которые являются нерентабельными и тем самым снижать свои издержки, либо уменьшать количество пригородных поездов В итоге было принято решение, поддержать пригородные перевозки, так как это большой сегмент — очень много людей живет в пригородах и работает в крупных городах, — ответил Владимир Владимирович. — Но у нас есть возможность увеличить поддержку РЖД в таких случаях, когда нет иного способа передвижения. В ситуации с тындинскими поездами на ограничения идти нельзя».
Президент пообещал вернуться к этому вопросу и решить его.
Фото: kremlin.ru