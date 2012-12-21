Главному редактору газеты "Амурская правда" удалось задать вопрос Владимиру Путину

«У РЖД было два выхода, либо сокращать поезда, которые являются нерентабельными и тем самым снижать свои издержки, либо уменьшать количество пригородных поездов В итоге было принято решение, поддержать пригородные перевозки, так как это большой сегмент — очень много людей живет в пригородах и работает в крупных городах, — ответил Владимир Владимирович. — Но у нас есть возможность увеличить поддержку РЖД в таких случаях, когда нет иного способа передвижения. В ситуации с тындинскими поездами на ограничения идти нельзя».