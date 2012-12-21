Кимкано-Сутарский ГОК досрочно выполнил годовую программу горнокапитальных работ

БИРОБИДЖАН. 21 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Своеобразный рекорд установили горняки Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината. В последний месяц уходящего года они досрочно выполнили плановые показатели горнокапитальных работ карьера «Центральный» в объеме 2,8 млн. кубометров горной массы. Сейчас горнодобытчики из ЕАО готовы приступить к выполнению очередного годового плана.

- Еще два года назад нами были начаты работы по опытно-промышленной эксплуатации центрального участка Кимканского месторождения. Сейчас на карьере «Центральный» ведутся горнокапитальные работы для подготовки к промышленной добыче железной руды. После выхода карьера на проектную мощность нам потребуется добывать не менее десяти млн. тонн руды в год. Для этого нам будет необходимо вывозить в отвал еще и около 12 млн. кубометров вскрышных пород. Работу по строительству карьера затрудняет сложное залегание рудных тел, их большая перемежаемость, разнообразие вмещающих пород и наличие подземных вод. Но, несмотря на это, уже выполненный нами объем горнокапитальных работ за 2010-2012 гг. составляет более 6,5 млн. м3. - рассказал главный горняк Кимкано-Сутарского ГОКа Игорь Рулев.

На будущий год сформирован и согласован с Дальневосточным управлением Ростехнадзора план развития горных работ в объеме 6 млн. кубометров по горной массе, в том числе и попутной добыче руды 3,4 млн. тонн. Основная задача плана горных работ 2013 года для Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината – подготовка добычных фронтов для выхода карьера на проектную производительность в 2014 году.

- Планы следующего года «в горе» для нас большие и вполне осуществимые. При его разработке мы уделили серьезное внимание приобретению горнотранспортного оборудования. На приобретение новой техники управляющей компанией «Петропавловск - Черная Металлургия» запланировано более 220 млн. руб. Сейчас на комбинате работает современная горная техника - два экскаватора «Liebherr» - с «прямой» и «обратной» лопатой, 2 буровых станка «Аtlas Copco» «Roc L8», 45-ти тонные автосамосвалы «БелАЗ» и 55-ти тонные «Komatsu», - добавил исполнительный директор ООО «КС ГОК» Сергей Шергин.

