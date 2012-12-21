"Кубок энергетика": победила команда "ЯГРЭС"

В этом году турнир прошел по нестандартной программе: добавили дополнительную категорию, в которой мужчины выполняли КАТА (технический комплекс упражнений). Были приглашены гости, ансамбль «Непоседы» детского сада «Белоснежка» ОАО АК «Якутскэнерго». Маленькие танцоры и певцы разбавили спортивную обстановку, исполнив танго и веселую песню, за что огромное спасибо им и их музыкальному руководителю Л.Е. Корчагиной. Награды победителям и призерам турнира вручила Н.А. Демина, начальник Якутского отделения Энергосбыта. Особая благодарность приглашенному фельдшеру Ж.М. Чельдиевой за профессионализм. Благодаря ее грамотному решению из-за незначительных травм с соревнований были сняты два юных спортсмена: конечно, дети были расстроены, но родители благодарны за это решение, ведь неизвестно, к чему бы могло привести продолжение боя. Все-таки киокусинкай – это боевое искусство.