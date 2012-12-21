"Кубок энергетика": победила команда "ЯГРЭС"

Posted 21 декабря 2012, 03:15
Published 21 декабря 2012, 03:15
Modified 17 сентября 2022, 13:21
Updated 17 сентября 2022, 13:21
ВЛАДИВОСТОК. 21 декабря. ВОСТОК-МЕДИА – В турнире приняли участие пять команд, представлявших различные спортивные клубы г. Якутска.
Первое командное место заняла команда «ЯГРЭС» (под руководством М.Ю. Романова, 1 кю). Второе место разделили команды средней школы №29 г. Якутска (руководитель – сэнсей А.А. Алексеев, 3 дан) и средней школы №2 п. Марха – (инструктор – А.В. Сычев, 1 кю). Третье место присуждено команде МКОЦ «Сатори» (под руководством И.А. Печкур, 2 дан), а четвертое – команде ШБИ «Бизон» (инструктор Э.Б. Дягель, 1 кю).
В этом году турнир прошел по нестандартной программе: добавили дополнительную категорию, в которой мужчины выполняли КАТА (технический комплекс упражнений). Были приглашены гости, ансамбль «Непоседы» детского сада «Белоснежка» ОАО АК «Якутскэнерго». Маленькие танцоры и певцы разбавили спортивную обстановку, исполнив танго и веселую песню, за что огромное спасибо им и их музыкальному руководителю Л.Е. Корчагиной. Награды победителям и призерам турнира вручила Н.А. Демина, начальник Якутского отделения Энергосбыта. Особая благодарность приглашенному фельдшеру Ж.М. Чельдиевой за профессионализм. Благодаря ее грамотному решению из-за незначительных травм с соревнований были сняты два юных спортсмена: конечно, дети были расстроены, но родители благодарны за это решение, ведь неизвестно, к чему бы могло привести продолжение боя. Все-таки киокусинкай – это боевое искусство.
Также хочется высказать слова благодарности руководству Энергосбыта, заместителю директора В.Н. Муляру за предоставленную музыкальную аппаратуру, директору Профессионального лицея №7 Т.Г. Саввинову за организацию места проведения соревнований, руководителю Школы боевых искусств «Бизон» А.Г. Амосовой за татами. Не могу не поблагодарить директора ЯГРЭС И.А. Белькова за спортзал станции, где тренируется команда «ЯГРЭС», занявшая первое место на турнире. И, конечно же, всем спортсменам, принявшим участие в соревнованиях, за стремление к победе, показанную красивую технику.
М.Ю.Романов,
президент Северо-Восточной Федерации киокусинкай по РС(Я),
главный специалист Якутского отделения Энергосбыта