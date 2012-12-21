В "Битве титанов" во Владивостоке примет участие ас современных танцев из США

Posted 20 декабря 2012, 23:14
Published 20 декабря 2012, 23:14
Modified 17 сентября 2022, 13:21
Updated 17 сентября 2022, 13:21
ВЛАДИВОСТОК. 21 декабря. ВОСТОК-МЕДИА – Генеральное консульство США присоединилось к организаторам танцевального конкурса «Битва Титанов» - Управлению по делам молодежи администрации Владивостока и танцевальному центру D-Motion.
22 декабря на сцену клуба «Паллада» выйдут лучшие танцоры брейка, хип-хопа, даб степа и дэнс холла - и главным судьей этой «Битвы Титанов» станет Монселл «Иллкозби» Дерден (Moncell «illKozby» Durden) , адьюкт-профессор Университета Дрексел, Филадельфия (Drexel University) и Университета Уеслиан, Коннектикут (Wesleyan University).
Монселл «Иллкозби» Дерден начал свой профессиональный путь танцора и преподавателя в конце 1980-х, став «местным талантом» в городе Гаррисбург, Пенсильвания. А спустя несколько лет он уже репетировал и выступал с группами, определявшими танцевальную культуру Нью-Йорка. Одновременно он занялся изучением теории танца и, в частности, национальными формами афроамериканских танцев, сочетая концертные выступления с мастер-классами и преподаванием.
В результате, его практические и теоретические занятия в области танцевальной культуры привлекли внимание в самых разных странах и университетах – от Принстонского и Йельского университетов в США до танцевальных центров Канады, Австралии, Японии, Польши, Великобритании и Колумбии. В 2010-2011 годах Монселл Дерден проходил исследовательскую стажировку в области антропологии танца в Лондонском университете Роухемтон (London’s Roehampton University).
Монселл Дерден приехал во Владивосток по приглашению местного танцевального центра D-Motionпри поддержке Генерального консульства США. В течение нескольких недель американский специалист проводит мастер-классы для профессионалов и любителей, выступил с лекцией в Дальневосточном федеральном университете.
Фото: http://www.gofundme.com/ggsm4