В "Битве титанов" во Владивостоке примет участие ас современных танцев из США

Монселл «Иллкозби» Дерден начал свой профессиональный путь танцора и преподавателя в конце 1980-х, став «местным талантом» в городе Гаррисбург, Пенсильвания. А спустя несколько лет он уже репетировал и выступал с группами, определявшими танцевальную культуру Нью-Йорка. Одновременно он занялся изучением теории танца и, в частности, национальными формами афроамериканских танцев, сочетая концертные выступления с мастер-классами и преподаванием.