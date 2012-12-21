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Posted 21 декабря 2012, 02:45

Published 21 декабря 2012, 02:45

Modified 17 сентября 2022, 13:21

Updated 17 сентября 2022, 13:21

Впервые в заседании координационного совета Чукотки по пограничной политике приняло участие ДВТУ Росграницы

21 декабря 2012, 02:45
Чукотский автономный округ - регион со сложными инфраструктурой и транспортной схемой

ВЛАДИВОСТОК. 21 декабря. ВОСТОК-МЕДИА – В заседании координационного Совета Чукотского автономного округа по пограничной политике, состоявшемся в окружной столице, приняли участие представители Дальневосточного территориального управления Федерального агенства по обустройству государственной границы Российской Федерации (Росграница). Основным вопросом повестки дня стали совместные меры, предпринимаемые органами исполнительной власти Чукотки и региональным пограничным управлением в совершенствовании системы пропуска через государственную границу в пунктах пропуска, расположенных на территории округа.

Открывая заседание, председатель координационного Совета, заместитель губернатора округа Леонид Горенштейн подчеркнул, что начало открытого, тесного взаимодействия Правительства округа с ДВТУ должно дать определенный толчок в реализации государственной политики в области развития системы пропуска через границу России на территории Чукотки.

- Чукотский автономный округ - регион со сложными инфраструктурой и транспортной схемой, и его дальнейшее развитие без соответствующих международным стандартам оснащения и оборудования в пунктах пропуска не представляется возможным, - подчеркнул Леонид Горенштейн. - Особую актуальность активной совместной работе дает тот факт, что в наступающем 2013-м году на территории Чукотки запланирован ряд крупных юбилейных мероприятий, в котором активное участие будут принимать и представители международного сообщества.

"Безусловно, нельзя забывать о том, что развитие региона тесно связано, в частности, с обеспечением Северного морского пути, освоением сырьевых ресурсов, рыбодобывающей отрасли, арктическим туризмом, что непосредственно связано с деятельностью пунктов пропуска через государственную границу" - заявил председатель Координационного Совета.

Выступивший с докладом на основную тему заседания, начальник отдела пограничного управления ФСБ России по Чукотскому автономному округу Дмитрий Февралёв сообщил, что действующие пункты пропуска на территории региона не оборудованы и не обустроены должным образом, а новый терминал пункта пропуска "Анадырь Угольный" до настоящего времени не принят в эксплуатацию.

В ходе выступления Дмитрий Февралёв предложил рассмотреть возможности приобретения и установки современных модулей для размещения государственных контрольных органов в имеющихся пунктах пропуска в навигационных период, ремонта и соответствующего оснащения части пропускных пунктов. Отдельно докладчик отметил вопрос функционирования морских пунктов "Беринговский", а также "Лаврентия" и "Уэлен".

Заместитель руководителя ДВТУ Росграницы Виктор Рябинин сообщил, что В 2012 году ведомством начата реализация ФЦП «Государственная граница Российской Федерации (2012-2020 годы)», в рамках которой на Дальнем Востоке также запланировано проектирование, строительство, реконструкция, а также техническое оснащение пунктов пропуска на территории Чукотского автономного округа.

- Росграница является очень "молодой" структурой, созданной в 2007 году, - заметил Виктор Рябинин, - работа в обозначенном сегодня направлении начинается с определения точек взаимодействия. В течение недели мы провели ряд рабочих встреч с представителями исполнительных органов власти, погрануправления, иных заинтересованных структур, в ходе которых были намечены общие перспективы и достигнуты договоренности. Убежден, что разработка "дорожной карты" начнется в ближайшее время.

По итогам заседания Совета был принят ряд решений, в частности, направить обращения в Росграницу по обозначенным вопросам, выработать предложения по обеспечению режима в пунктах пропуска и активизировать работу по обеспечению функционала пунктов пропуска на территории Чукотки.

Координационный совет по пограничной политике создан в соответствии с постановлением губернатора Чукотского АО в 1997 году. Основной его задачей является координация деятельности по выработке пограничной региональной политики органов государственной власти Чукотского АО, органов местного самоуправления и территориальных подразделений органов исполнительной власти.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Чукотка
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