Впервые в заседании координационного совета Чукотки по пограничной политике приняло участие ДВТУ Росграницы

- Чукотский автономный округ - регион со сложными инфраструктурой и транспортной схемой, и его дальнейшее развитие без соответствующих международным стандартам оснащения и оборудования в пунктах пропуска не представляется возможным, - подчеркнул Леонид Горенштейн. - Особую актуальность активной совместной работе дает тот факт, что в наступающем 2013-м году на территории Чукотки запланирован ряд крупных юбилейных мероприятий, в котором активное участие будут принимать и представители международного сообщества.