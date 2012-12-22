Об ошибках в организации отопительного периода в ЕАО, шла речь в правительстве области

БИРОБИДЖАН. 22 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Губернатор ЕАО Александр Винников провел совет глав муниципальных образований области. Главной темой разговора стала организация отопительного периода. Говоря об основном проблемном вопросе, внесенном в повестку дня совета, глава региона подчеркнул: несмотря на проведенную подготовку жилищно-коммунального хозяйства области к отопительному периоду, в ряде муниципальных районов он проходит неудовлетворительно. Особенно это стало заметно с наступлением сильных морозов. Об этом свидетельствует и усиливающийся поток жалоб и коллективных обращений жителей Облученского и Биробиджанского районов в правительство области, государственную жилищную инспекцию ЕАО, органы прокуратуры, другие инстанции. Граждане жалуются на низкие температуры в жилых домах, школах, детских садах, других учреждениях и бездействие местных властей, тепло- и ресурсоснабжающих организаций.

По словам главы региона, в некоторых случаях ситуация выходит из-под контроля, в частности, в поселке Теплоозерск, где был допущен срыв отопительного периода.

"Причиной этому стало отсутствие какой-либо организации труда в котельной, низкое качество поставляемого угля, безграмотность обслуживающего персонала. Облученский и Биробиджанский районы сегодня не имеют необходимого запаса угля и топятся практически с колес. Запаса угля по Биробиджанскому району, - подчеркнул губернатор, - хватит только на один день".

В связи с этим совершенно непонятна позиция руководителя района и глав поселений, не явившихся на заседание совета. Губернатор отметил низкий процент собираемости платежей за услуги ЖКХ даже в тех в населенных пунктах, где проблем не имеется, слабую подготовку оборудования и низкий уровень организации работы управляющих компаний, несущих первоочередную ответственность за некачественное предоставление коммунальных услуг жителям области.

На заседании заслушаны начальник управления жилищно-коммунального хозяйства правительства области, главы муниципальных образований, руководители тепло- и ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний Облученского района, доложившие о том, как сегодня складывается ситуация с накоплением запаса угля и подготовкой к бесперебойному прохождению отопительного периода.

От руководителей управляющих компаний, в частности поселка Теплоозерск, в свою очередь, прозвучали жалобы на поставки угля высокой степени влажности, что значительно осложняет работу котельных, а также на низкую собираемость платежей от населения, острую нехватку кочегаров. По их заверениям, буквально на днях ожидаются поставки качественного угля, что позволит нормализовать температуру в жилых домах и учреждениях населенных пунктов.

Александр Винников потребовал принять все е меры для того, чтобы не допустить технологических сбоев в период новогодних праздников.

Главам муниципальных образований рекомендовано обеспечить круглосуточный контроль за надежной работой систем жизнеобеспечения населения и объектов социальной сферы, проводить ежедневные проверки котельных, особенно в ночное время, и докладывать об этом оперативному дежурному единой дежурно-диспетчерской службы.

Губернатор также сказал о необходимости проверки и доработки схем взаимодействия организаций при устранении аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики, проверки резервного оборудования, резервных источников теплоснабжающих организаций. Рекомендовано до конца декабря обеспечить наличие топлива не менее чем на два месяца, доукомплектовать кадрами котельные и подсобные производства. Обеспечение поставок топлива поручено главам Облученского и Биробиджанского муниципальных районов взять на особый контроль до окончания отопительного периода.

Об ответственности за некачественные услуги, предоставляемые гражданам области в сфере ЖКХ, присутствующих на совещании должностных лиц предупредила и прокурор Еврейской автономной области Лидия Дьяконова. Также она напомнила об ответственности управляющих компаний за ненадлежащее содержание жилых домов. Прокурор области рассказала о том, что в течение нынешнего отопительного периода уже выявлено 109 нарушений, вынесены протесты на принятие 4 незаконных правовых актов, вынесено 27 представлений, ряд должностных лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

На совете глав также была затронута проблема обеспечения газом населения области. Жалобы от граждан муниципальных районов на задержки поставок газа в баллонах регистрируются постоянно.

Руководитель ОАО "Биробиджаноблгаз" Владимир Масленников проинформировал, что качественный газ в автономию поставят в ближайшее время, но его, вероятно, не хватит для того, чтобы в полной мере обеспечить потребности жителей области. В связи с этим губернатор потребовал составить четкий график поставок газа.