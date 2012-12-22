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Posted 22 декабря 2012, 00:10

Published 22 декабря 2012, 00:10

Modified 17 сентября 2022, 13:20

Updated 17 сентября 2022, 13:20

Вячеслав Шпорт с рабочей поездкой посетит Комсомольск-на-Амуре и Амурский район

22 декабря 2012, 00:10
Он откроет несколько новых социальных объектов

ХАБАРОВСК. 22 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня в поселке Эльбан Амурского муниципального района глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт примет участие в церемонии открытия плавательного бассейна средней образовательной школы №3.
После этого состоится церемония открытия Эльбанского психоневрологического интерната и новой школы в селе Ачан.
Строительство новой школы взамен деревянного здания прежнего образовательного учреждения, велось с 2011 года за счет средств бюджетов различных уровней. Школа рассчитана на 100 мест, в здании размещены 11 учебных кабинетов, компьютерный класс, библиотека, спортивный и актовые залы, столовая с пищеблоком, медицинский блок.
В Комсомольске-на-Амуре губернатор проинспектирует работы по строительству хирургического блока городского онкологического диспансера, сообщили РИА «Восток-Медиа» пресс-служба губернатора и правительства края.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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