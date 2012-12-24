Гангстерское убийство совершено на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 24 декабря. ВОСТОК-МЕДИА – В пятницу, 21 декабря, в Корсаковский отдел полиции поступило сообщение о том, что на окраине портового города в районе очистных сооружений, недалеко от проезжей части горит автомобиль японского производства.

Прибывшие на место сотрудники следственно-оперативной группы отдела полиции обнаружили в машине сгоревший дотла труп человека. В ходе осмотра места происшествия сразу была выдвинута криминальная версия - автомобиль воспламенился в результате поджога, а смерть человека, находившегося на заднем сидении, по всем признакам была насильственной.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий корсаковские оперативники по крупицам восстановили картину произошедшего. Сначала полицейские по фрагменту госномера транспортного средства установили его владельца. Мужчина пояснил, что его автомобилем управлял по доверенности другой человек.

Полицейские оперативно начали его поиски. Последним местом нахождения потерпевшего стал частный дом, расположенный в Корсакове, где были обнаружены неопровержимые улики совершённого преступления. Здесь же и был задержан подозреваемый - 36-летний безработный местный житель.

В отделе полиции он дал признательные показания. С его слов, между ним и погибшим возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанёс потерпевшему множественные ножевые ранения, от которых последний скончался. На автомобиле мужчина вывез труп на окраину города, облил машину бензином, поджёг её и скрылся с места происшествия.

Преступление было совершено в условиях неочевидности и раскрыто оперативным путём в течение двух часов, сообщила пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.