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Posted 23 декабря 2012, 22:34

Published 23 декабря 2012, 22:34

Modified 17 сентября 2022, 13:20

Updated 17 сентября 2022, 13:20

Пожары за выходные дни в Хабаровском крае снова унесли человеческие жизни

23 декабря 2012, 22:34
Сюжет
Происшествие
За эти дни в крае зарегистрировано 23 бытовых пожара

ХАБАРОВСК. 24 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - За прошедшие выходные в Хабаровском крае зарегистрировано 23 бытовых пожара, из них 18 в жилом секторе.
22 декабря в 4.45 на пульт связи службы «01» поступило сообщение о загорании в одноэтажном деревянном жилом доме поселке Пивань Комсомольского района.
На момент прибытия первого пожарного подразделения из окон дома шел дым. Огнеборцы провели разведку. В одной из комнат обнаружен погибший мужчина 1983 года рождения.
В 6.03 пожар локализован,10.56 ликвидирован.
В этот же день в 11.30 поступило сообщение о загорании в одноэтажном жилом доме в селе Булгин Охотского района. В ходе тушения в доме был обнаружен мужчина 1975 года рождения без признаков жизни.
А днем пожар случился в городе Хабаровске по улице Юнг. С места пожара бригадой медицинской помощи во 2 Краевую больницу доставлен мужчина 30 лет с частичным обморожение рук.
23 декабря в 16.30случился пожар в пятиэтажном жилом доме по улице Гагарина в Хабаровске.
При проведении разведки на месте пожара огнеборцами обнаружена погибшая женщина 85 лет.
По всем пожарам проводятся проверки, причины пожаров, обстоятельства гибели людей и материальный ущерб устанавливаются, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ГУ МЧС Росси по Хабаровскому краю.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Происшествие
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