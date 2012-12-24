Пожары за выходные дни в Хабаровском крае снова унесли человеческие жизни

ХАБАРОВСК. 24 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - За прошедшие выходные в Хабаровском крае зарегистрировано 23 бытовых пожара, из них 18 в жилом секторе.

22 декабря в 4.45 на пульт связи службы «01» поступило сообщение о загорании в одноэтажном деревянном жилом доме поселке Пивань Комсомольского района.

На момент прибытия первого пожарного подразделения из окон дома шел дым. Огнеборцы провели разведку. В одной из комнат обнаружен погибший мужчина 1983 года рождения.

В 6.03 пожар локализован,10.56 ликвидирован.

В этот же день в 11.30 поступило сообщение о загорании в одноэтажном жилом доме в селе Булгин Охотского района. В ходе тушения в доме был обнаружен мужчина 1975 года рождения без признаков жизни.

А днем пожар случился в городе Хабаровске по улице Юнг. С места пожара бригадой медицинской помощи во 2 Краевую больницу доставлен мужчина 30 лет с частичным обморожение рук.

23 декабря в 16.30случился пожар в пятиэтажном жилом доме по улице Гагарина в Хабаровске.

При проведении разведки на месте пожара огнеборцами обнаружена погибшая женщина 85 лет.

По всем пожарам проводятся проверки, причины пожаров, обстоятельства гибели людей и материальный ущерб устанавливаются, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ГУ МЧС Росси по Хабаровскому краю.

