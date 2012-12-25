Анонсы и памятные даты 25 декабря от РИА "Восток-Медиа"

25 декабря 1862 года в порту Владивосток введена беспошлинная торговля иностранными товарами. Было подсчитано, что в текущем году для различных нужд Владивостока было доставлено 25 тысяч пудов угля и 3482 пуда соли. Небольшой запас их остался на следующий год.

25 декабря 1894 года в здании управления портами состоялось праздничное рождественское представление для 110 владивостокских ребятишек. В конце торжества его участников ожидал сюрприз – детям дарили одежду, подобранную по размеру каждого.

25 декабря 1896 года воины 8-го Восточно-Сибирского батальона на о. Русский отмечали Рождество Христово. «По примеру прошлых лет, здесь устроили солдатский театр… Особого внимания заслуживает елка для нижних чинов с подарками для них и их семейств. Подарки состояли из предметов солдатского обихода: ситец на рубашки, мыло, вакса и т.п. Для солдатской детворы имелись недорогие, но занятные игрушки. Жены нижних чинов угощались сладостями и чаем. Неумолкаемые «Камаринский» и «Барыня» продолжались с 5 до 9 часов вечера». Били еще и другие развлечения - ледяная горка и каток. Всем желающим выдавались казенные коньки. Следует обратить внимание, что во всех развлечениях вместе с солдатами принимали участие и офицеры.

С 25 декабря 1899-го по 1 января 1900-го Владивосток захлестнул вал карнавалов. Карнавалы устраивали театры, рестораны, Морское собрание, яхт-клуб, гимназии, училища и богатые семейства, владевшие достаточными апартаментами для приема множества гостей. Самый грандиозный карнавал устроил, по всей видимости, театр и ресторан «Золотой Рог», где призами за первое место было кольцо с бриллиантами, а за второе - ящик шампанского.

25 декабря 1925 года состоялись пробные радиопередачи первой широковещательной станции. Её монтажом занимались В.А. Черепнин, А.И. Глебов, Д.Т. Пиляй. Оборудование для этой станции было приобретено в Англии. До регулярного вещания оставались считанные дни.

25-30 декабря 1949 года в Хабаровске проходил судебный процесс над 12 военными преступниками бывшей сухопутной армии Японии, обвиняемыми в подготовке и использовании бактериологического оружия.

336 - первое документально подтвержденное празднование Рождества Христова в Риме.

1730 - в Москве зажигаются первые уличные фонари.

1741 - Цельсий изобрел шкалу измерения температуры.

1913 - в Нью-Йорке за поцелуи на улице молодую пару, оштрафовали на 15 долларов.

1933 - при раскопках в арктических районах СССР обнаружены древнеримские монеты.

1934 - выход на экраны СССР кинокомедии Г.Александрова «Веселые ребята».

1969 - американец Артур Блессит начал самое долгое в мире кругосветное путешествие пешком. За 29 лет он преодолел 55 011 км, неся на себе большой деревянный крест.

1991 - Верховный Совет РСФСР переименовал Российскую Советскую Социалистическую Республику в Российскую Федерацию.