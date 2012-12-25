Анонсы и памятные даты 25 декабря от РИА "Восток-Медиа"

Posted 24 декабря 2012, 20:47
Published 24 декабря 2012, 20:47
Modified 17 сентября 2022, 13:20
Updated 17 сентября 2022, 13:20
ВЛАДИВОСТОК. 25-26 декабря во Владивостоке пройдут 2 аукциона на аренду муниципальных помещений пройдут во Владивостоке 25 и 26 декабря. На этот раз администрация Владивостока предлагает бизнесу в общей сложности 8 объектов, пригодных для размещения офисов, небольших предприятий торговли или услуг, тренажерных или компьютерных залов, складов и т.п. Все помещения расположены в разных районах города, в цокольных, подвальных или первых этажах зданий.
ВЛАДИВОСТОК. 25 декабря состоится одно из главных новогодних мероприятий для детей - «Елка главы города». С 11.00 в театре им. М. Горького около 800 ребят смогут поучаствовать в различных конкурсах, встретиться с Дедом Морозом и получить подарки от мэра.
ВЛАДИВОСТОК. 25 декабря городское новогоднее представление для учащихся общеобразовательных учреждений города Владивостока пройдет в Центре детского творчества (11.00 – 12.00, 14.00 – 15.00, Океанский пр-т, 43).
ВЛАДИВОСТОК. 25 декабря электронное новогоднее шоу с виртуальной экскурсией по снежному лесу “Расскажи, Снегурочка, где была…” пройдет в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78). Час чудотворчества “Навстречу Новому году” пройдет в библиотеке № 3 (ул. Хабаровская, 19).
ВЛАДИВОСТОК. 25 декабря новогоднее представление для пациентов ГБУЗ “Краевая детская психиатрическая больница” (ул. Жигура, 50а). Начало в 14.00.
ВЛАДИВОСТОК. 25 декабря в Артеме пройдет забор донорской крови. Желающие сдать кровь и помочь людям сохранить жизни, приглашаются по адресу: Артем, ул. Кирова, 14. Забор крови будет проводиться с 9.00 до 13.00.
ВЛАДИВОСТОК. 25 декабря в Уссурийске пройдет традиционный краевой конкурс профессионального мастерства лучший по профессии «Слесарь», при содействии Инженерной школы Дальневосточного федерального университета. Конкурс будет проходить в профессиональном лицее №16 г. Уссурийска (учебные мастерские расположены по адресу: ул.Тургенева, 15).
ВЛАДИВОСТОК. 25 декабря в 12.00 на центральной площади села Черниговка пройдет предновогодний слет Дедов Морозов и Снегурочек.
В программе слета: парад и шуточные состязания Дедов Морозов и Снегурочек, предновогодние поздравления и напутствия, веселые хороводы у елки. Морозный десант предновогоднего слета начнет свое шествие от главной районной елки и продолжится по всем школам, детским садам и Домам культуры Черниговского района. По итогам праздничного мероприятия будут определены победители по номинациям «Лучший Дед Мороз и Снегурочка», «Лучшая новогодняя команда», «Лучшая новогодняя газета».
ВЛАДИВОСТОК. 25 декабря в 17.00 «Альянс Франсез-Владивосток» при поддержке «Terra creativa» и Посольства Франции в России проведут фестиваль короткометражного кино «Le Jour le plus Court». Все фильмы показываются на языке оригинала с русскими или английскими субтитрами. Показ состоится в помещении бизнес-инкубатора «Terra creativa» (ул. Алеутская, 55б).
ВЛАДИВОСТОК. 25 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - 25 декабря католики празднуют Рождество Христово - один из важнейших христианских праздников. Это государственный праздник в 145 странах мира.
25 декабря 1862 года в порту Владивосток введена беспошлинная торговля иностранными товарами. Было подсчитано, что в текущем году для различных нужд Владивостока было доставлено 25 тысяч пудов угля и 3482 пуда соли. Небольшой запас их остался на следующий год.
25 декабря 1894 года в здании управления портами состоялось праздничное рождественское представление для 110 владивостокских ребятишек. В конце торжества его участников ожидал сюрприз – детям дарили одежду, подобранную по размеру каждого.
25 декабря 1896 года воины 8-го Восточно-Сибирского батальона на о. Русский отмечали Рождество Христово. «По примеру прошлых лет, здесь устроили солдатский театр… Особого внимания заслуживает елка для нижних чинов с подарками для них и их семейств. Подарки состояли из предметов солдатского обихода: ситец на рубашки, мыло, вакса и т.п. Для солдатской детворы имелись недорогие, но занятные игрушки. Жены нижних чинов угощались сладостями и чаем. Неумолкаемые «Камаринский» и «Барыня» продолжались с 5 до 9 часов вечера». Били еще и другие развлечения - ледяная горка и каток. Всем желающим выдавались казенные коньки. Следует обратить внимание, что во всех развлечениях вместе с солдатами принимали участие и офицеры.
С 25 декабря 1899-го по 1 января 1900-го Владивосток захлестнул вал карнавалов. Карнавалы устраивали театры, рестораны, Морское собрание, яхт-клуб, гимназии, училища и богатые семейства, владевшие достаточными апартаментами для приема множества гостей. Самый грандиозный карнавал устроил, по всей видимости, театр и ресторан «Золотой Рог», где призами за первое место было кольцо с бриллиантами, а за второе - ящик шампанского.
25 декабря 1925 года состоялись пробные радиопередачи первой широковещательной станции. Её монтажом занимались В.А. Черепнин, А.И. Глебов, Д.Т. Пиляй. Оборудование для этой станции было приобретено в Англии. До регулярного вещания оставались считанные дни.
25-30 декабря 1949 года в Хабаровске проходил судебный процесс над 12 военными преступниками бывшей сухопутной армии Японии, обвиняемыми в подготовке и использовании бактериологического оружия.
336 - первое документально подтвержденное празднование Рождества Христова в Риме.
1730 - в Москве зажигаются первые уличные фонари.
1741 - Цельсий изобрел шкалу измерения температуры.
1913 - в Нью-Йорке за поцелуи на улице молодую пару, оштрафовали на 15 долларов.
1933 - при раскопках в арктических районах СССР обнаружены древнеримские монеты.
1934 - выход на экраны СССР кинокомедии Г.Александрова «Веселые ребята».
1969 - американец Артур Блессит начал самое долгое в мире кругосветное путешествие пешком. За 29 лет он преодолел 55 011 км, неся на себе большой деревянный крест.
1991 - Верховный Совет РСФСР переименовал Российскую Советскую Социалистическую Республику в Российскую Федерацию.
Именинник сегодня один - Александр.