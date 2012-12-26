Определены компании-разработчики концепции курортной зоны "Приморье"

«Я считаю, что туризм в Приморье – благодатная тема. У нас хорошая экологическая обстановка и выгодное географическое положение. Эти преимущества нам необходимо использовать, и создание курортной зоны - это только первый шаг», - добавил Владимир Миклушевский.