Сбербанк прокредитовал население Дальнего Востока на 63 миллиарда рублей

ХАБАРОВСК. 26 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Более 102 млрд рублей - такой суммы достиг в декабре 2012 года срочный кредитный портфель физических лиц Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России».

За двенадцать месяцев года остаток срочной ссудной задолженности в банке увеличился на 34,7 миллиарда рублей, что в 1,7 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. На сегодняшний день Дальневосточный Сбербанк обслуживает более 378 тысяч кредитных договоров своих клиентов.

Наиболее популярное предложение Сбербанка, которое предпочитают жители региона – это потребительские кредиты – 54,4% кредитного портфеля (или 55 млрд рублей).

На долю жилищных займов Сбербанка приходится 37,7% (или 38 млрд рублей).

В среднем, банк ежедневно выдает дальневосточникам 800 кредитов на сумму более 250 миллионов рублей.

