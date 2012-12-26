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Posted 26 декабря 2012, 02:28

Published 26 декабря 2012, 02:28

Modified 17 сентября 2022, 13:20

Updated 17 сентября 2022, 13:20

Сбербанк прокредитовал население Дальнего Востока на 63 миллиарда рублей

26 декабря 2012, 02:28
Банк ежедневно выдает 800 кредитов более чем на 250 миллионов

ХАБАРОВСК. 26 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Более 102 млрд рублей - такой суммы достиг в декабре 2012 года срочный кредитный портфель физических лиц Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России».
За двенадцать месяцев года остаток срочной ссудной задолженности в банке увеличился на 34,7 миллиарда рублей, что в 1,7 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. На сегодняшний день Дальневосточный Сбербанк обслуживает более 378 тысяч кредитных договоров своих клиентов.
Наиболее популярное предложение Сбербанка, которое предпочитают жители региона – это потребительские кредиты – 54,4% кредитного портфеля (или 55 млрд рублей).
На долю жилищных займов Сбербанка приходится 37,7% (или 38 млрд рублей).
В среднем, банк ежедневно выдает дальневосточникам 800 кредитов на сумму более 250 миллионов рублей.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Дальний Восток
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