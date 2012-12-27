Борис Гребенщиков представил "Тайную историю пчеловодства"

В сборник входят 13 треков в формате mp3, которые в настоящее время доступны для свободного скачивания. Компиляция включает в себя редкие записи с концертов "Аквариума". Как отмечается в аннотации к альбому, датировать многие песни, входящие в сборник, не представляется возможным.