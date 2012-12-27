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Posted 27 декабря 2012, 04:01

Published 27 декабря 2012, 04:01

Modified 17 сентября 2022, 13:20

Updated 17 сентября 2022, 13:20

Борис Гребенщиков представил "Тайную историю пчеловодства"

27 декабря 2012, 04:01
"Аквариум" выпустил сборник концертных раритетов

ВЛАДИВОСТОК. 27 декабря. ВОСТОК-МЕДИА – Группа "Аквариум" выпустила второй за год сборник раритетных треков. 25 декабря пластинка, которая получила название "Тайная история пчеловодства", появилась на сайте Kroogi.com, - сообщает «Лента.Ру».

В сборник входят 13 треков в формате mp3, которые в настоящее время доступны для свободного скачивания. Компиляция включает в себя редкие записи с концертов "Аквариума". Как отмечается в аннотации к альбому, датировать многие песни, входящие в сборник, не представляется возможным.

Фото: http://nnm.ru/

#Денис Объедкин#Новости#Культура
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