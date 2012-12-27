Названы победители проекта "Сказочный Владивосток"

Posted 27 декабря 2012, 02:02
Published 27 декабря 2012, 02:02
Modified 17 сентября 2022, 13:20
Updated 17 сентября 2022, 13:20
ВЛАДИВОСТОК. 27 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Более 600 человек приняли участие в новогодней игре, организованной справочным сервисом 2ГИС при поддержке Приморского государственного объединённого музея им. В.К. Арсеньева.
Альтернативный Владивосток показали пользователям Интернета 17-21 декабря 2012 года – на сайте www.ИГРА-2ГИС.рф была опубликована первая история проекта «Сказочный Владивосток». Увлекательная виртуальная игра рассказывает историю становления города – не только в лицах, но и с фантастическими элементами.
– Читая легенду каждого задания, мы не просто узнаём интересные факты из истории, но и полностью погружаемся в атмосферу волшебства старинного города. Своими лёгкими новогодними рассказами «Сказочный Владивосток» дарит нам особенное настроение. Преподнести историю таким образом – оригинальная и интересная задумка, – отметил директор Приморского государственного объединённого музея имени В.К. Арсеньева Виктор Шалай.
В течение пяти дней более 600 человек следили за выходом новых легенд-заданий на сайте игры.
Теперь известны имена победителей в следующих номинациях:
«Знаток города» – Дарья Адыева;
«Следопыт» – Ольга Литвинова;
«Волшебный фотограф» – Евгения Насадюк.
Дарья Адыева стала обладательницей отличного сноуборда: она набрала максимальное количество баллов в ходе выполнения заданий. По мнению приглашённого эксперта – заведующей отделом исследований ПГОМ имени В.К. Арсеньева Анжелики Петрук, девушка обстоятельно подошла к расследованию зашифрованных исторических фактов. Анжелика Витальевна подчеркнула, что в ответах Дарьи показан немалый объём проделанной работы, приведено максимальное количество достоверных фактов, используемых в легендах заданий. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в пресс-службе ПГОМ имени В.К. Арсеньева.