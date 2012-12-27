Названы победители проекта "Сказочный Владивосток"

Дарья Адыева стала обладательницей отличного сноуборда: она набрала максимальное количество баллов в ходе выполнения заданий. По мнению приглашённого эксперта – заведующей отделом исследований ПГОМ имени В.К. Арсеньева Анжелики Петрук, девушка обстоятельно подошла к расследованию зашифрованных исторических фактов. Анжелика Витальевна подчеркнула, что в ответах Дарьи показан немалый объём проделанной работы, приведено максимальное количество достоверных фактов, используемых в легендах заданий. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в пресс-службе ПГОМ имени В.К. Арсеньева.

