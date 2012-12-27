Поезд "Тында — Комсомольск-на-Амуре" не будет закрыт

ХАБАРОВСК. 27 декабря. ВОСТОК-МЕДИА — Пассажирский поезд Тында – Комсомольск-на-Амуре продолжит курсировать по БАМу. Решение об отмене маршрута. Движение должно было быть приостановлено с 17 января 2013 года.

Между тем маршрут пассажирского поезда проходит по местности, где практически отсутствуют автомобильные дороги, соответствующие требованиям безопасности движения. Поэтому организовать автобусное сообщение между поселками, прилегающими к БАМу, пока невозможно. Только на этом поезде жители могли добраться до медицинских и социальных учреждений, органов власти. Кроме того, на этом поезде доставлялась зарплата для работников отдаленных участков железной дороги, а также пенсии.

Министерством промышленности и транспорта края вопрос об отмене пассажирского поезда №363/364 сообщением Тында – Комсомольск-на-Амуре был взят на особый контроль. Проведены встречи с представителями ФПК и Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД». В адрес Президента ОАО «РЖД» Владимира Якунина было направлено письмо за подписью Губернатора края Вячеслава Шпорта.

В письме указывалось на большой социальный резонанс, а также на необходимость сохранения железнодорожного пассажирского сообщения на данном участке как единственно возможного. Аналогичное письмо было подготовлено и в адрес Президента РФ Владимира Путина. Кроме того, вопрос о транспортной доступности поселков, расположенных вдоль БАМа, был озвучен в ходе пресс-конференции Владимира Путина 20 декабря.

По итогам совместной работы Правительства края и Дальневосточной железной дороги движение поезда № 363/364 Тында – Комсомольск-на-Амуре приостанавливаться не будет.

