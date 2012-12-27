Студенты приморского вуза рассылали "письма счастья" наркоманам

Posted 27 декабря 2012, 03:15
Published 27 декабря 2012, 03:15
Modified 17 сентября 2022, 13:20
Updated 17 сентября 2022, 13:20
ВЛАДИВОСТОК. 27 декабря. ВОСТОК-МЕДИА –Студент одного из приморских ВУЗов предстанет перед судом за организацию контрабанды наркотиков на территорию Российской Федерации.
Молодой человек вместе со своей знакомой заказывал по Интернету синтетические наркотики из Великобритании, Голландии и Польши. После оплаты таких «покупок» потребителями, приобретенный наркотик направлялся им в почтовых письмах в Приморский край. В результате заказанные ими наркотические средства с помощью почтовых отправлений были перемещены через таможенную границу в Российскую Федерацию.
Преступные действия студентов были пресечены в мае 2012 года сотрудниками УФСКН РФ по Приморскому краю, оставшиеся наркотические средства в особо крупном размере изъяты из незаконного оборота.
В настоящее время уголовное дело направлено в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу.
К.К.
Фото:http://vladivostok.bezformata.ru/listnews/narkotiki-pochtoj/7414680/