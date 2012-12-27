Студенты приморского вуза рассылали "письма счастья" наркоманам

Молодой человек вместе со своей знакомой заказывал по Интернету синтетические наркотики из Великобритании, Голландии и Польши. После оплаты таких «покупок» потребителями, приобретенный наркотик направлялся им в почтовых письмах в Приморский край. В результате заказанные ими наркотические средства с помощью почтовых отправлений были перемещены через таможенную границу в Российскую Федерацию.