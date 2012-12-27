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Posted 27 декабря 2012, 02:43

Published 27 декабря 2012, 02:43

Modified 17 сентября 2022, 13:20

Updated 17 сентября 2022, 13:20

В Вяземском районе открылся многофункциональный культурный центр

27 декабря 2012, 02:43
В нем есть библиотека, почта, фельдшерско-акушерский пункт

ХАБАРОВСК. 27 декабря. ВОСТОК-МЕДИА — Сегодня в селе Котиково Вяземского района состоится торжественная церемония открытия нового административно-культурного центра, построенного за счет средств муниципального и краевого бюджетов.
Для 620 жителей села, немалую часть из которых составляет молодежь, открытие столь значимого объекта культуры и досуга станет хорошим подарком к Новому году. Помимо дома культуры в комфортабельном здании разместятся сельская администрация, библиотека, почта, фельдшерско-акушерский пункт и комната для работы участкового.
Общая стоимость строительства, начавшегося в 2011 году, составила около 22 млн. рублей. Как отметили в министерстве культуры края, лишь треть этих средств была выделена районом, основную часть суммы профинансировал краевой бюджет.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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