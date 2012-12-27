В Вяземском районе открылся многофункциональный культурный центр

ХАБАРОВСК. 27 декабря. ВОСТОК-МЕДИА — Сегодня в селе Котиково Вяземского района состоится торжественная церемония открытия нового административно-культурного центра, построенного за счет средств муниципального и краевого бюджетов.

Для 620 жителей села, немалую часть из которых составляет молодежь, открытие столь значимого объекта культуры и досуга станет хорошим подарком к Новому году. Помимо дома культуры в комфортабельном здании разместятся сельская администрация, библиотека, почта, фельдшерско-акушерский пункт и комната для работы участкового.

Общая стоимость строительства, начавшегося в 2011 году, составила около 22 млн. рублей. Как отметили в министерстве культуры края, лишь треть этих средств была выделена районом, основную часть суммы профинансировал краевой бюджет.

