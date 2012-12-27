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Posted 26 декабря 2012, 23:57

Published 26 декабря 2012, 23:57

Modified 17 сентября 2022, 13:20

Updated 17 сентября 2022, 13:20

Во Владивостоке покажут эпический документальный фильм о сноубординге

26 декабря 2012, 23:57
Участвуют лучшие российские райдеры и легендарные сноубордисты

ВЛАДИВОСТОК. 27 Декабря. ВОСТОК-МЕДИА - 29 декабря в 19:15 в кинотеатре "Океан" покажут масштабный документальный фильм о российском сноубординге «Что Это?». Показ представит владивостокская федерация сноуборда (VSF).

«Что Это?» — российский видеопроект, в котором участвуют лучшие российские райдеры и легендарные сноубордисты: норвежец Джей Пи Зольдберг, канадец DCP и швед Йохан Олофссон.

Вас ждут зрелищные вертолетные съемки в Канаде и Чили, огромные пролеты в австрийских горах и на Камчатке, красивые линии на отвесных склонах, неизведанные уголки Патагонии, в которых практически никто и никогда не снимался.

И.С.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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