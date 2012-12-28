Китайцы отобрали у тибетских монахов телевизоры

Posted 28 декабря 2012, 04:45
Published 28 декабря 2012, 04:45
Modified 17 сентября 2022, 13:20
Updated 17 сентября 2022, 13:20
ВЛАДИВОСТОК. 28 декабря. ВОСТОК-МЕДИА – Китайские власти изъяли телевизоры из трехсот тибетских монастырей, а также демонтировали там спутниковое оборудование, позволявшее смотреть "антикитайские" телеканалы, сообщает lenta.ruсо ссылкой на Reuters.
Вместо "вражеских" спутниковых каналов монахам предложат китайские телепрограммы, для показа которых в регионе уже началось сооружение 50 ретрансляторов. По мнению руководства КНР, подобный шаг способен сбить волну самосожжений - практики, которую применяют монахи в знак протеста против оккупации Тибета Китаем.
Одновременно с изъятием телекоммуникационного оборудования в регионе увеличилось число полицейских патрулей. Также под жесткий контроль поставлена продажа легковоспламеняющихся жидкостей. "Наступил критический момент в борьбе за стабильность в нашем регионе. Мы должны усилить меры безопасности и полностью побороть практику самосожжений", - заявил один из местных руководителей в интервью агентству.
Только за последний год огню себя предали более 80 монахов, недовольных китайским правлением в Тибете. Свыше десяти воспользовались этим актом отчаяния в 2011 году.
Тибет был оккупирован китайскими войсками в 1950 году. С тех пор тибетцы продолжают борьбу за национальное самоопределение, что вызывает резкие ответные действия со стороны Пекина. Правительство КНР неоднократно обвиняло тибетского лидера в изгнании Далай-Ламу в подстрекательстве монахов к самосожжениям, однако тот заявляет о своей непричастности к действиям тибетцев.
Фото: http://ru.tsn.ua/