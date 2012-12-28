Китайцы отобрали у тибетских монахов телевизоры

Тибет был оккупирован китайскими войсками в 1950 году. С тех пор тибетцы продолжают борьбу за национальное самоопределение, что вызывает резкие ответные действия со стороны Пекина. Правительство КНР неоднократно обвиняло тибетского лидера в изгнании Далай-Ламу в подстрекательстве монахов к самосожжениям, однако тот заявляет о своей непричастности к действиям тибетцев.