На Камчатке появилось огненное озеро (видео)

За процессом извержения наблюдают ученые. Они разместились в единственном чудом уцелевшем домике полевой базы Института Вулканологии и Сейсмологии ДВО РАН "Толуд". Во время извержения Толбачика база была практически полностью уничтожена. Вулканологи на склонах исполина будут работать около 20 дней. Им предстоит починить то, что осталось от научного комплекса, а главное провести серию наблюдений и исследований за активным вулканом. Извержение, по оценкам экспертов, может продолжаться еще от 1 до 4 месяцев.