На Камчатке появилось огненное озеро (видео)

Posted 28 декабря 2012, 06:23
Published 28 декабря 2012, 06:23
Modified 17 сентября 2022, 13:20
Updated 17 сентября 2022, 13:20
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 28 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - На Камчатке появилась новая достопримечательность. Огромное озеро из клокочущей лавы обнаружено к востоку от шлакового конуса извергающегося вулкана Плоский Толбачик. Об этом сегодня сообщает вулканологическая обсерватория из поселка Ключи. Огненное озеро открыли специалисты во время последнего облета вулкана. Сообщается, что посреди него происходят мощные выбросы раскаленной лавы на высоту до 100 метров. Озеро расплавленной породы образовалось после того, как на прошлой неделе в виду сильной активности Плоского Толбачика сильно изменился рельеф. Возникли нагромождения горных пород.
За процессом извержения наблюдают ученые. Они разместились в единственном чудом уцелевшем домике полевой базы Института Вулканологии и Сейсмологии ДВО РАН "Толуд". Во время извержения Толбачика база была практически полностью уничтожена. Вулканологи на склонах исполина будут работать около 20 дней. Им предстоит починить то, что осталось от научного комплекса, а главное провести серию наблюдений и исследований за активным вулканом. Извержение, по оценкам экспертов, может продолжаться еще от 1 до 4 месяцев.
ИС
Фото и видео - Сергей Горшков