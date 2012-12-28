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Posted 28 декабря 2012, 03:54

Published 28 декабря 2012, 03:54

Modified 17 сентября 2022, 13:20

Updated 17 сентября 2022, 13:20

Определена пятёрка российских лидеров

28 декабря 2012, 03:54
Ежегодная национальная Премия "Синие страницы" Человек года. 2012" подвела результаты

ВЛАДИВОСТОК. 28 декабря. ВОСТОК-МЕДИА – Рейтинговый комитет ежегодной Премии «Синие страницы. Человек года Национальной энциклопедии личностей РФ» и телеканал «Ваше общественное телевидение!» представляют итоги 2012 года в пяти номинациях.

1. Номинация «Общенациональный лидер. 2012»:

Владимир Путин, Президент Российской Федерации.

Шорт-лист. Рейтинг голосования:

Владимир Путин, Президент Российской Федерации – 87,6%

Дмитрий Медведев, Председатель Правительства РФ – 5,1%

Кирилл, Святейший Патриарх Московский и Всея Руси – 3,6%

Не могу назвать – 3,7 %.

2. Номинация «Федеральный министр. 2012»:

Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Шорт-лист. Рейтинг голосования:

Сергей Шойгу, министр обороны – 32,1%

Владимир Колокольцев, министр внутренних дел – 13,2%

Дмитрий Рогозин, заместитель Председателя Правительства – 12,3 %

Дмитрий Медведев, Председатель Правительства – 11,9%

Виталий Мутко, министр спорта – 9,3%

Игорь Шувалов, первый заместитель Председателя Правительства – 5,1%

Дмитрий Козак, заместитель Председателя Правительства – 3,3%

Сергей Лавров, министр иностранных дел – 2,5%

Не могу назвать – 10,3%.

3. Номинация «Парламентарий. 2012»:

Сергей Миронов, лидер политической партии «Справедливая Россия», руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации

Шорт-лист. Рейтинг голосования:

Сергей Миронов, лидер политической партии «Справедливая Россия», руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе – 16,5%

Сергей Нарышкин, Председатель Государственной Думы – 15,8%

Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе – 13,4%

Геннадий Зюганов, лидер партии КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе – 12,5%

Валентина Матвиенко, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – 11,6%

Сергей Железняк, член фракции «Единая Россия» в Государственной Думе – 9,0%

Дмитрий Гудков, член фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе – 7,4%

Григорий Явлинский, руководитель фракции партии «Яблоко» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга – 3,4%

Не могу назвать – 10,4%.

4. Номинация «Региональный лидер. 2012»:

Сергей Собянин, мэр Москвы.

Шорт-лист. Рейтинг голосования:

Сергей Собянин, мэр Москвы – 25,6%

Виктор Басаргин, губернатор Пермского края – 13,1%

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области – 10,5%

Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга – 9,2%

Рамзан Кадыров, президент Чеченской Республики – 8,5%

Александр Ткачев, губернатор Краснодарского края – 7,7%

Александр Худилайнен, глава Республики Карелия – 6,9%

Валерий Зеренков, губернатор Ставропольского края – 5,1%

Не могу назвать – 13,4%.

5. Номинация «Партийный лидер. 2012»:

Михаил Прохоров, председатель партии «Гражданская платформа».

Шорт-лист. Рейтинг голосования:

Михаил Прохоров, председатель партии «Гражданская платформа» – 20,3%

Сергей Миронов, лидер партии «Справедлива Россия» – 17,5%

Геннадий Зюганов, лидер КПРФ – 13,9%

Алексей Кудрин, лидер Комитета гражданских инициатив – 13,7%

Дмитрий Медведев, лидер партии «Единая Россия» – 9,8%

Владимир Жириновский, лидер ЛДПР – 8,8%

Михаил Касьянов, сопредседатель «Республиканской партии России – Партии народной свободы» (РПР-ПАРНАС) – 5,1%

Сергей Митрохин, председатель Российской объединенной демократической партии «Яблоко» – 4,4%

Не могу назвать – 6,5%.

В отборе номинантов и победителей номинаций приняли участие персоны, занесённые в Национальную энциклопедию личностей Российской Федерации, и гости программ телеканала «Ваше общественное телевидение!» – деятели культуры, науки, спорта, политики, предприниматели, управленцы, военные, журналисты и представители других областей деятельности. Номинанты и победители определялись в два этапа прямым рейтинговым голосованием и опросом по шорт-листу, сформированному по итогам рейтингового голосования. Председатель Оргкомитета Премии – руководитель телеканала «Ваше общественное телевидение!» Алексей Лушников.

В опросе приняло участие 1 862 человека из 34 регионов России. Из опрошенных 46% проживают в Москве, 22% – в Санкт-Петербурге и 32% – в других регионах России. 59% проголосовавших – мужчины, 41% – женщины. Время проведения опроса: с 1 октября по 15 декабря 2012 года.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Россия
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