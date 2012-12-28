Определена пятёрка российских лидеров

Posted 28 декабря 2012, 03:54
Published 28 декабря 2012, 03:54
Modified 17 сентября 2022, 13:20
Updated 17 сентября 2022, 13:20
ВЛАДИВОСТОК. 28 декабря. ВОСТОК-МЕДИА – Рейтинговый комитет ежегодной Премии «Синие страницы. Человек года Национальной энциклопедии личностей РФ» и телеканал «Ваше общественное телевидение!» представляют итоги 2012 года в пяти номинациях.
1. Номинация «Общенациональный лидер. 2012»:
Владимир Путин, Президент Российской Федерации.
Шорт-лист. Рейтинг голосования:
Владимир Путин, Президент Российской Федерации – 87,6%
Дмитрий Медведев, Председатель Правительства РФ – 5,1%
Кирилл, Святейший Патриарх Московский и Всея Руси – 3,6%
Не могу назвать – 3,7 %.
2. Номинация «Федеральный министр. 2012»:
Сергей Шойгу, министр обороны РФ
Шорт-лист. Рейтинг голосования:
Сергей Шойгу, министр обороны – 32,1%
Владимир Колокольцев, министр внутренних дел – 13,2%
Дмитрий Рогозин, заместитель Председателя Правительства – 12,3 %
Дмитрий Медведев, Председатель Правительства – 11,9%
Виталий Мутко, министр спорта – 9,3%
Игорь Шувалов, первый заместитель Председателя Правительства – 5,1%
Дмитрий Козак, заместитель Председателя Правительства – 3,3%
Сергей Лавров, министр иностранных дел – 2,5%
Не могу назвать – 10,3%.
3. Номинация «Парламентарий. 2012»:
Сергей Миронов, лидер политической партии «Справедливая Россия», руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации
Шорт-лист. Рейтинг голосования:
Сергей Миронов, лидер политической партии «Справедливая Россия», руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе – 16,5%
Сергей Нарышкин, Председатель Государственной Думы – 15,8%
Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе – 13,4%
Геннадий Зюганов, лидер партии КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе – 12,5%
Валентина Матвиенко, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – 11,6%
Сергей Железняк, член фракции «Единая Россия» в Государственной Думе – 9,0%
Дмитрий Гудков, член фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе – 7,4%
Григорий Явлинский, руководитель фракции партии «Яблоко» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга – 3,4%
Не могу назвать – 10,4%.
4. Номинация «Региональный лидер. 2012»:
Сергей Собянин, мэр Москвы.
Шорт-лист. Рейтинг голосования:
Сергей Собянин, мэр Москвы – 25,6%
Виктор Басаргин, губернатор Пермского края – 13,1%
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области – 10,5%
Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга – 9,2%
Рамзан Кадыров, президент Чеченской Республики – 8,5%
Александр Ткачев, губернатор Краснодарского края – 7,7%
Александр Худилайнен, глава Республики Карелия – 6,9%
Валерий Зеренков, губернатор Ставропольского края – 5,1%
Не могу назвать – 13,4%.
5. Номинация «Партийный лидер. 2012»:
Михаил Прохоров, председатель партии «Гражданская платформа».
Шорт-лист. Рейтинг голосования:
Михаил Прохоров, председатель партии «Гражданская платформа» – 20,3%
Сергей Миронов, лидер партии «Справедлива Россия» – 17,5%
Геннадий Зюганов, лидер КПРФ – 13,9%
Алексей Кудрин, лидер Комитета гражданских инициатив – 13,7%
Дмитрий Медведев, лидер партии «Единая Россия» – 9,8%
Владимир Жириновский, лидер ЛДПР – 8,8%
Михаил Касьянов, сопредседатель «Республиканской партии России – Партии народной свободы» (РПР-ПАРНАС) – 5,1%
Сергей Митрохин, председатель Российской объединенной демократической партии «Яблоко» – 4,4%
Не могу назвать – 6,5%.
В отборе номинантов и победителей номинаций приняли участие персоны, занесённые в Национальную энциклопедию личностей Российской Федерации, и гости программ телеканала «Ваше общественное телевидение!» – деятели культуры, науки, спорта, политики, предприниматели, управленцы, военные, журналисты и представители других областей деятельности. Номинанты и победители определялись в два этапа прямым рейтинговым голосованием и опросом по шорт-листу, сформированному по итогам рейтингового голосования. Председатель Оргкомитета Премии – руководитель телеканала «Ваше общественное телевидение!» Алексей Лушников.
В опросе приняло участие 1 862 человека из 34 регионов России. Из опрошенных 46% проживают в Москве, 22% – в Санкт-Петербурге и 32% – в других регионах России. 59% проголосовавших – мужчины, 41% – женщины. Время проведения опроса: с 1 октября по 15 декабря 2012 года.