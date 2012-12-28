Определена пятёрка российских лидеров

В отборе номинантов и победителей номинаций приняли участие персоны, занесённые в Национальную энциклопедию личностей Российской Федерации, и гости программ телеканала «Ваше общественное телевидение!» – деятели культуры, науки, спорта, политики, предприниматели, управленцы, военные, журналисты и представители других областей деятельности. Номинанты и победители определялись в два этапа прямым рейтинговым голосованием и опросом по шорт-листу, сформированному по итогам рейтингового голосования. Председатель Оргкомитета Премии – руководитель телеканала «Ваше общественное телевидение!» Алексей Лушников.