Работу на строительстве трубопровода ВСТО получили 23 тысячи человек

ХАБАРОВСК. 28 декабря. ВОСТОК-МЕДИА — Более 23 000 человек получили работу в рамках строительства и эксплуатации трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан». Об этом на торжественной церемонии, посвященной вводу в эксплуатацию нефтяной магистрали, заявил президент ОАО «АК «Транснефть» Николай Токарев.

Общая численность персонала, необходимого только для эксплуатации объектов ВСТО составляет более 8 000 человек. Привлечение местного населения – один из главных принципов кадровой политики нефтепроводной компании. Около 80% всех сотрудников, обеспечивающих бесперебойную перекачку нефти по трубопроводной системе, это жители регионов, по территориям которых проходит магистраль.

Учитывая высокие требования, предъявляемые к уровню подготовки рабочих и специалистов ОАО «АК «Транснефть», компания за собственный счет производит обучение будущих сотрудников в высших и средне-специальных образовательных учреждениях страны, создает центры переподготовки и повышения квалификации. В частности, в Белогорске Амурской области на базе коммунально-строительного лицея создан Специализированный учебный центр «Промышленная безопасность». В течение последнего года в центре прошли обучение 1,7 тысячи работников. На новый учебный год набрали еще около двух тысяч человек, из них 1200 будут повышать квалификацию, а 850 студентам предстоит пройти полный курс обучения, в дальнейшем они пополнят ряды сотрудников компании.

Одной из главных задач реализации проекта «Восточная Сибирь-Тихий океан», вторая очередь которого была введена в эксплуатацию 25 декабря, является социально-экономическое развитие регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока. Еще на стадии реализации первой очереди проекта ОАО «АК «Транснефть» активно участвовало в строительстве жилья для местного населения. В ходе реализации ВСТО-1 компанией «Транснефть» было построено 20 жилых домов (578 квартир) общей жилой площадью 48,1 тыс.м²:

- В Иркутской области – 7 домов (234 кв; 22,9 тыс. м²),

- В Республике Саха (Якутия) – 4 дома (128 кв; 8,6 тыс. м²),

- В Амурской области – 4 дома (72 кв; 11,6 тыс. м²),

- В Приморском крае – 5 домов (144 кв.;5,0 тыс. м²).

В 2013-2014 гг. в регионах прохождения трассы ВСТО планируется сдать дополнительно 40 жилых домов с общим количеством 588 квартир и жилой площадью – 36,9 тыс. м², в том числе по регионам:

- В Республике Саха (Якутия) –2 дома (40 кв; 3,0 тыс. м²),

- В Амурской области –18 домов (284 кв;17,4 тыс. м²),

- В Еврейской автономной области –3 дома (34 кв; 2,1 тыс. м²),

- В Хабаровском крае –3 дома (34 кв; 2,1 тыс. м²),

- В Приморском крае –14 домов (196 кв;12,3 тыс. м²;

