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Posted 29 декабря 2012, 01:44

Published 29 декабря 2012, 01:44

Modified 17 сентября 2022, 13:20

Updated 17 сентября 2022, 13:20

Ежегодно в Приморье будет ремонтироваться 500 километров дорог

29 декабря 2012, 01:44
Такое заявление сделал Владимир Миклушевский

ВЛАДИВОСТОК. 29 декабря. ВОСТОК-МЕДИА – В 2013 году в Приморье по новым стандартам будет отремонтировано 500 километров дорог. Об этом заявил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский в прямом эфире программы «Приморье. События. Итоги. 2012» сегодня, 29 декабря.

По словам губернатора, каждый последующий год в крае будет капитально ремонтироваться 500 километров дорог. «Проблемы в отрасли копились десятилетиями, и решить их за один раз не получится. Но постепенно мы решим эту проблему, создав в Приморье сеть современных автомагистралей», - подчеркнул губернатор.

Фото: http://kaluga.bezformata.ru/

#Денис Объедкин#Новости#Экономика
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