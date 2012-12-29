Ежегодно в Приморье будет ремонтироваться 500 километров дорог

Posted 29 декабря 2012, 01:44
Published 29 декабря 2012, 01:44
Modified 17 сентября 2022, 13:20
Updated 17 сентября 2022, 13:20
ВЛАДИВОСТОК. 29 декабря. ВОСТОК-МЕДИА – В 2013 году в Приморье по новым стандартам будет отремонтировано 500 километров дорог. Об этом заявил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский в прямом эфире программы «Приморье. События. Итоги. 2012» сегодня, 29 декабря.
По словам губернатора, каждый последующий год в крае будет капитально ремонтироваться 500 километров дорог. «Проблемы в отрасли копились десятилетиями, и решить их за один раз не получится. Но постепенно мы решим эту проблему, создав в Приморье сеть современных автомагистралей», - подчеркнул губернатор.
Фото: http://kaluga.bezformata.ru/