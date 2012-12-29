Ежегодно в Приморье будет ремонтироваться 500 километров дорог

По словам губернатора, каждый последующий год в крае будет капитально ремонтироваться 500 километров дорог. «Проблемы в отрасли копились десятилетиями, и решить их за один раз не получится. Но постепенно мы решим эту проблему, создав в Приморье сеть современных автомагистралей», - подчеркнул губернатор.