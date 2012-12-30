В Приморье "черному археологу" придется раскошелиться на штраф

Posted 30 декабря 2012, 00:29
Published 30 декабря 2012, 00:29
Modified 17 сентября 2022, 13:20
Updated 17 сентября 2022, 13:20
ВЛАДИВОСТОК. 30 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Житель Партизанска осужден за проведение археологических раскопок на «Шайгинском городище», которое является историческим памятником.
Мужчина, заведомо зная о том, что расположенное на территории Партизанского района «Шайгинское городище» является историческим памятником федерального значения, не имея соответствующего разрешения, произвел на нем археологические раскопки.
В результате горе-археолог извлек железный долотовидный наконечник от стрелы, относящийся к предметам вооружения и датируемый 13 веком, который является культурной ценностью.
Признав подсудимого виновным в совершении указанных действий, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.
Это не первый случай повреждения памятника археологии общероссийского значения на территории Партизанского муниципального района. В результате незаконных раскопок на "Шайгинском городище" большинство террас уже повреждено, в попытках разыскать артефакты для пополнения своих частных коллекций или перепродажи наносится невосполнимый ущерб археологическому памятнику общероссийского значения
К.К.
Фото:http://anapa.olx.ru/iid-154347547