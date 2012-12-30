В Приморье "черному археологу" придется раскошелиться на штраф

Это не первый случай повреждения памятника археологии общероссийского значения на территории Партизанского муниципального района. В результате незаконных раскопок на "Шайгинском городище" большинство террас уже повреждено, в попытках разыскать артефакты для пополнения своих частных коллекций или перепродажи наносится невосполнимый ущерб археологическому памятнику общероссийского значения