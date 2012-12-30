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Posted 30 декабря 2012, 00:29

Published 30 декабря 2012, 00:29

Modified 17 сентября 2022, 13:20

Updated 17 сентября 2022, 13:20

В Приморье "черному археологу" придется раскошелиться на штраф

30 декабря 2012, 00:29
Сюжет
Происшествие
За наконечник от стрелы он заплатит 200 тысяч рублей

ВЛАДИВОСТОК. 30 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Житель Партизанска осужден за проведение археологических раскопок на «Шайгинском городище», которое является историческим памятником.

Мужчина, заведомо зная о том, что расположенное на территории Партизанского района «Шайгинское городище» является историческим памятником федерального значения, не имея соответствующего разрешения, произвел на нем археологические раскопки.

В результате горе-археолог извлек железный долотовидный наконечник от стрелы, относящийся к предметам вооружения и датируемый 13 веком, который является культурной ценностью.

Признав подсудимого виновным в совершении указанных действий, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Это не первый случай повреждения памятника археологии общероссийского значения на территории Партизанского муниципального района. В результате незаконных раскопок на "Шайгинском городище" большинство террас уже повреждено, в попытках разыскать артефакты для пополнения своих частных коллекций или перепродажи наносится невосполнимый ущерб археологическому памятнику общероссийского значения

К.К.

Фото:http://anapa.olx.ru/iid-154347547

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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