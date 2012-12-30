Во Владивостоке подвели итоги акции Сбербанка "Оплати проезд картой!"

Posted 30 декабря 2012, 02:24
Published 30 декабря 2012, 02:24
Modified 17 сентября 2022, 13:20
Updated 17 сентября 2022, 13:20
ВЛАДИВОСТОК. 30 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Во Владивостоке наградили победителей акции «Оплати проезд картой!», которая проходила с 20 ноября по 20 декабря 2012 года. Лучшие результаты показали водители компании «АэроТакси» – официального перевозчика аэропорта г. Владивостока. Благодаря договору торгового эквайринга, который Приморское отделение № 8635 ОАО «Сбербанк России» заключило с владельцем торговой марки – ООО «ПримАвтоЛайн», пассажиры этого такси могут расплачиваться за поездки банковскими картами платежных систем Visaи MasterCard.
В номинации «Наибольшая сумма операций, проведенных с помощью карты» победил Илья Бузин, а награду за наибольшее количество операций получила Екатерина Куликова. А пассажиру такси Роману Пожидаеву был вручен приз за наибольшее количество поездок в такси, оплаченных пластиковой картой. Победители получили грамоты и подарочные сертификаты сети магазинов «ГиперАвто» и «В-Лазер» из рук заместителя управляющего Приморским отделением №8635 ОАО «Сбербанк России» Алексея Зарубина.
Примечательно, что за время проведения акции количество оплат по терминалам, установленным в такси, выросло в 3 раза. Сегодня платежные терминалы установлены уже в 30 автомобилях «АэроТакси». Удобный и современный способ оплаты привлекает все больше сторонников. В следующем году планируется установить платежные терминалы и в других фирмах такси г.Владивостока.