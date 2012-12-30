Во Владивостоке подвели итоги акции Сбербанка "Оплати проезд картой!"

Примечательно, что за время проведения акции количество оплат по терминалам, установленным в такси, выросло в 3 раза. Сегодня платежные терминалы установлены уже в 30 автомобилях «АэроТакси». Удобный и современный способ оплаты привлекает все больше сторонников. В следующем году планируется установить платежные терминалы и в других фирмах такси г.Владивостока.