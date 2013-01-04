Биробиджанская таможня подарила краеведческому музею китайскую валюту

БИРОБИДЖАН. 4 января. ВОСТОК-МЕДИА - Биробиджанская таможня безвозмездно передала в краеведческий музей ЕАО денежные знаки и сертификаты банка КНР различного номинала 1980-1990 годов выпуска. Об этом сегодня сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе Биробиджанской таможни.

Как рассказала представитель Биробиджанской таможни Елена Вербицкая, цзяо, юани, доллары Гонконга и сертификаты КНР были изъяты у нарушителей таможенного законодательства при пересечении границы и помещены на временное хранение. По истечению установленного таможенным законодательством срока временного хранения собственники не заявили о своих правах на это движимое имущество, тем самым отказываясь от него. Решением суда оно было обращено в федеральную собственность.

Всего музею передано 32 иностранные денежные единицы общей стоимостью более 494 рублей в российском эквиваленте. Главный

хранитель фондов Елена Троян, принимая китайские деньги, сообщила, что они будут определены во вспомогательный фонд. Экспонаты обязательно поставят на учет, и каждый экземпляр получит свой инвентарный номер. Переданные предметы будут выставляться при проведении тематических выставок, посвященных международному сотрудничеству с Китаем.



ВЧ

Фото предоставлено пресс-службой Биробиджанской таможни.