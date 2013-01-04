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Posted 4 января 2013, 08:47

Published 4 января 2013, 08:47

Modified 17 сентября 2022, 13:20

Updated 17 сентября 2022, 13:20

Биробиджанская таможня подарила краеведческому музею китайскую валюту

4 января 2013, 08:47
Каждая из 32 переданных денежных единиц станет музейным экспонатом

БИРОБИДЖАН. 4 января. ВОСТОК-МЕДИА - Биробиджанская таможня безвозмездно передала в краеведческий музей ЕАО денежные знаки и сертификаты банка КНР различного номинала 1980-1990 годов выпуска. Об этом сегодня сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе Биробиджанской таможни.
Как рассказала представитель Биробиджанской таможни Елена Вербицкая, цзяо, юани, доллары Гонконга и сертификаты КНР были изъяты у нарушителей таможенного законодательства при пересечении границы и помещены на временное хранение. По истечению установленного таможенным законодательством срока временного хранения собственники не заявили о своих правах на это движимое имущество, тем самым отказываясь от него. Решением суда оно было обращено в федеральную собственность.
Всего музею передано 32 иностранные денежные единицы общей стоимостью более 494 рублей в российском эквиваленте. Главный
хранитель фондов Елена Троян, принимая китайские деньги, сообщила, что они будут определены во вспомогательный фонд. Экспонаты обязательно поставят на учет, и каждый экземпляр получит свой инвентарный номер. Переданные предметы будут выставляться при проведении тематических выставок, посвященных международному сотрудничеству с Китаем.

ВЧ
Фото предоставлено пресс-службой Биробиджанской таможни.

#Денис Объедкин#Новости#Культура#ЕАО
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