Арестантам урезали шопинг

— Несколько лет мы пробивали вентиляторы — сколько в камерах гипертоников, которым в замкнутых помещениях просто нечем дышать, а их взяли и запретили, — не скрывает эмоций руководитель «Сизомаг» Николай Моторный.

Кстати, Евросуд уже не раз ставил России на вид, что осужденные должны мыться минимум два раза в неделю, но у нас до сих пор одна помывка, да и та подручными средствами, поскольку и шампунь, и гель вдруг попали в черный список, пишет газета «Известия».