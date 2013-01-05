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Posted 5 января 2013, 01:15

Published 5 января 2013, 01:15

Modified 17 сентября 2022, 13:20

Updated 17 сентября 2022, 13:20

Арестантам урезали шопинг

5 января 2013, 01:15
Заключенным российских СИЗО и тюрем существенно ухудшили условия содержания

ВЛАДИВОСТОК. 5 января. ВОСТОК-МЕДИА - Тюремное ведомство сократило список разрешенных заключенным товаров, отбросив реформу УИС на несколько лет назад

Заключенным СИЗО и тюрем существенно ухудшили условия содержания. По данным «Известий», управление по следственным изоляторам и тюрьмам ФСИН России исключило из ассортимента интернет-магазинов все товары, которые не входят в перечень разрешенных Правилами внутреннего распорядка (ПВР).

Официальная формулировка отмены — «мешают проведению обыска». Среди прочих таковыми признаны фумигатор от комаров, вентилятор, обогреватель, шампунь и гель для душа, пароварка для разогрева пищи, пластиковые контейнеры и посуда.

По мнению правозащитников, этим решением ФСИН фактически отменила провозглашенный курс на гуманизацию системы наказаний и отбросила тюремную реформу на десятилетия назад. Источники «Известий» во ФСИН утверждают, что решение об урезании уже принято, в пресс-службе ведомства «Известиям» заявили, что ничего об этом не знают.

Распоряжение за подписью Алексея Горбачева, начальника столичного СИЗО-3, со ссылкой на соответствующий приказ управления организации деятельности тюрем и следственных изоляторов ФСИН появилось на сайте интернет-магазина, который обслуживает все следственные изоляторы Москвы. Таким образом руководство магазина попыталось объяснить родственникам заключенных, почему теперь нельзя передать за решетку стиральный порошок, дезодорант и станок для бритья.

— Несколько лет мы пробивали вентиляторы — сколько в камерах гипертоников, которым в замкнутых помещениях просто нечем дышать, а их взяли и запретили, — не скрывает эмоций руководитель «Сизомаг» Николай Моторный.
Кстати, Евросуд уже не раз ставил России на вид, что осужденные должны мыться минимум два раза в неделю, но у нас до сих пор одна помывка, да и та подручными средствами, поскольку и шампунь, и гель вдруг попали в черный список, пишет газета «Известия».

#Денис Объедкин#Новости
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