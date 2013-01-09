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Posted 8 января 2013, 21:35

Published 8 января 2013, 21:35

Modified 17 сентября 2022, 13:20

Updated 17 сентября 2022, 13:20

Два новых паромных маршрута свяжут Владивосток с Китаем и Южной Кореей

8 января 2013, 21:35
Произойдет это уже в ближайшее время

ВЛАДИВОСТОК. 9 января. ВОСТОК-МЕДИА - Два новых паромных маршрута свяжут российский Владивосток с Южной Кореей и Китаем.
С 22 января 2013 г. паромы начнут курсировать между российским берегом и городами Сокчо и Хуньчунь.
По обоим маршрутам будет ходить паром «New Blue Ocean» корейской судоходной компании «Дэа». Вместимость парома – около 750 человек.

Напомним, в сентябре 2012 г. вторая Китайская инвестиционная ярмарка морской экономики проходила в городе Нинбо восточно-китайской провинции Чжэцзян. Проекты, по которым были заключены договоры и соглашения в ходе ярмарки, касались таких сфер, как судоходство и логистика, морское рыболовство, освоение и защита морских островов.

В 2011 г. объем валовой продукции морских отраслей Китая в денежном выражении составил 4,557 трлн юаней ($723 млрд). Это на 10,4% больше, чем годом ранее. В прошлом году в морских отраслях Поднебесной работало 34,2 млн человек. Это на 700 000 человек больше, чем в 2010 г. По предварительным данным, в 2011 г. главные морские отрасли Китая сохранили тенденцию роста. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщает со ссылкой на пресс-службу ОАО «Морской порт в бухте Троицы».

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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