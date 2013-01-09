Два новых паромных маршрута свяжут Владивосток с Китаем и Южной Кореей

В 2011 г. объем валовой продукции морских отраслей Китая в денежном выражении составил 4,557 трлн юаней ($723 млрд). Это на 10,4% больше, чем годом ранее. В прошлом году в морских отраслях Поднебесной работало 34,2 млн человек. Это на 700 000 человек больше, чем в 2010 г. По предварительным данным, в 2011 г. главные морские отрасли Китая сохранили тенденцию роста. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщает со ссылкой на пресс-службу ОАО «Морской порт в бухте Троицы».

