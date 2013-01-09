МТС и правительство Камчатского края подписали договор о сотрудничестве

Posted 9 января 2013, 02:51
Published 9 января 2013, 02:51
Modified 17 сентября 2022, 13:20
Updated 17 сентября 2022, 13:20
ВЛАДИВОСТОК. 9 января. ВОСТОК-МЕДИА - МТС и правительство Камчатского края сообщают о заключении соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, направленного на развитие телекоммуникационной инфраструктуры и реализацию инновационных проектов на территории региона.
В рамках соглашения МТС планирует реализовать комплексный проект по строительству сетевой транспортной инфраструктуры в Камчатском крае, которая станет основой для дальнейшего развития мобильных и фиксированных широкополосных сетей доступа в Интернет в регионе.
В настоящий момент ведутся работы по строительству зоновой волоконно-оптической линии связи по направлению Октябрьский — Петропавловск-Камчатский — Усть-Камчатск, общей протяженностью более 750 км и городской линии связи в Петропавловске-Камчатском, протяженностью более 60 км.
Инвестиции МТС в расширение сетей сотовой и фиксированной связи в Камчатском крае в 2013-2014 годах составят порядка 1,5 миллиардов рублей.
Инвестиционное соглашение также предусматривает дальнейшее развитие существующих сетей 2G и 3G, направленное в первую очередь на увеличение пропускной способности сети и скорости мобильной передачи данных, а также на обеспечение качественной связью отдаленных районов региона. МТС построит сеть GSM во всех населенных пунктах Камчатки численностью от 500 жителей и в поселках вдоль акватории – территории прибрежного рыболовства, что также обеспечит покрытие сетью связи бухт и заливов Берингова и Охотского морей.
Кроме того, МТС продолжит активное развитие сети фиксированной связи в Петропавловске-Камчатском и обеспечит скоростным проводным Интернетом и цифровым телевидением еще более 10 тысяч домохозяйств города. Строительство будет вестись с применением одной из наиболее современных на сегодняшний день технологии FTTB (Fiber-to-the-Building, «оптоволокно до дома»), которая позволяет предоставлять полный комплекс услуг фиксированной связи высокого качества по одному кабелю.
В рамках соглашения МТС также планирует реализацию проектов по внедрению инноваций в социальную сферу региона и оказание помощи социально незащищенным слоям общества.
«Сотрудничество МТС с Правительством Камчатского края направлено на развитие инфраструктуры связи в регионе, в первую очередь, на расширение сети передачи данных и что особенно актуально для островных и полуостровных территорий – сделает доступным для жителей края целый спектр инновационных сервисов. Уже сегодня МТС полностью модернизировала сеть передачи данных в Камчатском крае, перевела все базовые станции на современные IP-технологии, в результате с начала года интернет-трафик в сети МТС в Камчатском крае вырос вдвое. И чтобы обеспечить стабильно высокое качество связи при растущем объеме потребления услуг, мы намерены развивать нашу сеть и далее», - отметил директор МТС на Дальнем Востоке Игорь Егоров.
«Камчатка – территория со сложными ландшафтными и климатическими условиями, и один из уникальнейших регионов нашей страны. Большую роль в ускорении темпов развития края играют современные инфраструктурные решения: как в области транспорта, так и в области связи. Инвестиции, которые компания МТС намерена направить на расширение телекоммуникационной инфраструктуры Камчатского края, позволят не только повысить доступность современных сервисов для населения, но и ускорить развитие экономики региона. Компания МТС – наш надежный партнер, и я уверен, что наше плодотворное сотрудничество будет способствовать активному росту благосостояния региона и улучшению инвестиционного климата края», — заявил губернатор Камчатского края Владимир Ильюхин.
К.К.
Фото:http://www.google.ru