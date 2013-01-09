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Posted 9 января 2013, 01:51

Published 9 января 2013, 01:51

Modified 17 сентября 2022, 13:20

Updated 17 сентября 2022, 13:20

В Приморье новогодние потехи обернулись трагедией

9 января 2013, 01:51
Сюжет
Происшествие
Ледяная горка в Находке стала для ребенка последним развлечением в жизни

ВЛАДИВОСТОК. 9 января. ВОСТОК-МЕДИА – Первый день нового года начался с трагедии в Находке.

На ледяной горке, что была залита для традиционных гуляний на озере Соленом, двенадцатилетняя девочка, жительница села Голубовка Партизанского района, неудачно скатившись, ударилась головой и попала с ушибом головного мозга в больницу.

Врачи, увы, не смогли спасти жизнь ребенка, и 7 января девочка скончалась.

Елена Кашкарова, специально для РИА «Восток-Медиа»

Фото: http://lipeck.bezformata.ru/

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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