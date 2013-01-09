В Приморье новогодние потехи обернулись трагедией

Posted 9 января 2013, 01:51
Published 9 января 2013, 01:51
Modified 17 сентября 2022, 13:20
Updated 17 сентября 2022, 13:20
ВЛАДИВОСТОК. 9 января. ВОСТОК-МЕДИА – Первый день нового года начался с трагедии в Находке.
На ледяной горке, что была залита для традиционных гуляний на озере Соленом, двенадцатилетняя девочка, жительница села Голубовка Партизанского района, неудачно скатившись, ударилась головой и попала с ушибом головного мозга в больницу.
Врачи, увы, не смогли спасти жизнь ребенка, и 7 января девочка скончалась.
Елена Кашкарова, специально для РИА «Восток-Медиа»
Фото: http://lipeck.bezformata.ru/