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Posted 9 января 2013, 23:34

Published 9 января 2013, 23:34

Modified 17 сентября 2022, 13:20

Updated 17 сентября 2022, 13:20

Экс-спикера приморского парламента "помиловали"

9 января 2013, 23:34
Сюжет
Происшествие
Домашний арест заменили на подписку о невыезде


ВЛАДИВОСТОК. 10 января. ВОСТОК-МЕДИА – Бывшему председателю законодательного собрания Приморского края Евгению Овечкину, подозреваемому в крупном мошенничестве, заменили домашний арест на подписку о невыезде.

Срок домашнего ареста приморского экс-спикера истекал 25 января января. Ранее суд применил такую меру пресечения, посчитав обоснованными доводы обвинения, что, находясь на свободе, подследственный может скрыться от правоохранительных органов или оказать давление на свидетелей.

«В связи со вступившими в силу изменениями российского законодательства домашний арест Евгению Овечкину заменен на более мягкую меру пресечения – подписку о невыезде», - пояснила старший помощник руководителя СУ СКР по Приморью Аврора Римская.

Напомним, Евгения Овечкина обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере по делу о хищении топлива на 38 миллионов рублей в 2004-2007 годах, когда он занимал должность вице-губернатора Приморского края.
Во время выборов в краевой парламент в декабре 2011 года он стал депутатом по списку «Единой России», затем был избран председателем Законодательного Собрания Приморского края.
В мае прошлого года, уже находясь под следствием, Овечкин написал заявление о добровольной отставке с этого поста. И депутаты Заксобрания это заявление удовлетворили, пишет газета «Комсомольская правда».

Фото: zspk.gov.ru

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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