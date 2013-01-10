Экс-спикера приморского парламента "помиловали"

Напомним, Евгения Овечкина обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере по делу о хищении топлива на 38 миллионов рублей в 2004-2007 годах, когда он занимал должность вице-губернатора Приморского края.

Во время выборов в краевой парламент в декабре 2011 года он стал депутатом по списку «Единой России», затем был избран председателем Законодательного Собрания Приморского края.

В мае прошлого года, уже находясь под следствием, Овечкин написал заявление о добровольной отставке с этого поста. И депутаты Заксобрания это заявление удовлетворили, пишет газета «Комсомольская правда».