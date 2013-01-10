Еще два депутата законодательного cобрания ЕАО стали работать на профессиональной основе

БИРОБИДЖАН. 10 января. ВОСТОК-МЕДИА - В областном парламенте к работе на постоянной основе приступили руководитель фракции «Справедливая Россия» Владимир Дудин и член фракции КПРФ Сергей Тонких. Об этом сегодня сообщили РИА «Восток-Медиа» в Управлении по связям со средствами массовой информации и информатизации Законодательного Собрания ЕАО.

В октябре прошлого года лидер «справедливороссов» Владимир Дудин был избран председателем парламентского комитета по аграрной политике и вопросам природопользования, а член фракции КПРФ в областном парламенте Сергей Тонких – заместителем председателя комитета по законодательству, правовой политике и вопросам местного самоуправления.

В ноябре эти депутаты письменно заявили о своем желании работать в областном парламенте на профессиональной основе. На одном из заседаний Законодательного Собрания области депутаты большинством голосов поддержали своих коллег. Ими было принято решение о том, что Владимир Дудин и Сергей Тонких с 1 января 2013 года пополнят корпус депутатов, работающих на постоянной основе.

Комментируя это событие, спикер областного парламента Анатолий Тихомиров подчеркнул, что депутаты голосовали не за партии, не за политические программы, а за конкретных людей, за их человеческие и профессиональные качества. В настоящее время в Законодательном Собрании ЕАО на постоянной основе работают представители всех четырех парламентских партий – «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». По мнению коллег, это должно послужить наиболее полной реализации интересов избирателей автономии.