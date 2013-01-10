vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 9 января 2013, 21:45

Published 9 января 2013, 21:45

Modified 17 сентября 2022, 13:20

Updated 17 сентября 2022, 13:20

Еще два депутата законодательного cобрания ЕАО стали работать на профессиональной основе

9 января 2013, 21:45
Владимир Дудин и Сергей Тонких получили поддержку коллег

БИРОБИДЖАН. 10 января. ВОСТОК-МЕДИА - В областном парламенте к работе на постоянной основе приступили руководитель фракции «Справедливая Россия» Владимир Дудин и член фракции КПРФ Сергей Тонких. Об этом сегодня сообщили РИА «Восток-Медиа» в Управлении по связям со средствами массовой информации и информатизации Законодательного Собрания ЕАО.
В октябре прошлого года лидер «справедливороссов» Владимир Дудин был избран председателем парламентского комитета по аграрной политике и вопросам природопользования, а член фракции КПРФ в областном парламенте Сергей Тонких – заместителем председателя комитета по законодательству, правовой политике и вопросам местного самоуправления.
В ноябре эти депутаты письменно заявили о своем желании работать в областном парламенте на профессиональной основе. На одном из заседаний Законодательного Собрания области депутаты большинством голосов поддержали своих коллег. Ими было принято решение о том, что Владимир Дудин и Сергей Тонких с 1 января 2013 года пополнят корпус депутатов, работающих на постоянной основе.
Комментируя это событие, спикер областного парламента Анатолий Тихомиров подчеркнул, что депутаты голосовали не за партии, не за политические программы, а за конкретных людей, за их человеческие и профессиональные качества. В настоящее время в Законодательном Собрании ЕАО на постоянной основе работают представители всех четырех парламентских партий – «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». По мнению коллег, это должно послужить наиболее полной реализации интересов избирателей автономии.

ВЧ
Фото с сайта www.zseao.ru

#Денис Объедкин#Новости#Общество#ЕАО
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика