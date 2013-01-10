В Биробиджане организовали епархиальную Рождественскую елку

БИРОБИДЖАН. 10 января. ВОСТОК-МЕДИА - В концертном зале областной филармонии прошла епархиальная елка. Об этом сегодня сообщили РИА «Восток-Медиа» в Биробиджанской епархии.

Ребят сопровождали настоятели храмов. На праздник также были приглашены кадеты епархиального православного военно-патриотического кадетского центра и игроки епархиальной детской футбольной команды «Интер».

Был показан рождественский спектакль «Фантазеры» - по мотивам сказки Н.Носова «Незнайка и его друзья» - в постановке епархиального молодежного театра-студии «Образ». Епископ Иосиф поздравил и детей, и взрослых с праздником Рождества Христова. Всем ребятам (а их собралось 440), вручили праздничные подарки.

С помощью предпринимателей была подготовлена и епархиальная Рождественская елка. С помощью добрых людей были приобретены материалы для реквизита и декораций, техническое оснащение, закуплены сладкие подарки.