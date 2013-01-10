Вслед за Осиповым из "Амура" уходит и Якуб Петружалек

ХАБАРОВСК. 10 января. ВОСТОК-МЕДИА — Нападающий хабаровского «Амура» Якуб Петружалек будет играть в московском «Динамо», сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на «Спорт-Экспресс».

Генеральный директор московского "Динамо" Андрей Сафронов сообщил, что нападающий бело-голубых Рихард Гюнге переходит в "Лев".

- Да, мы приняли такое решение, - подчеркнул Сафронов. - И сделали "тройной" обмен. Права на Гюнге остаются за нашим клубом. Просто до конца сезона мы хотим посмотреть, как будет выглядеть у нас в "Динамо" один из лучших форвардов КХЛ Якуб Петружалек.

Получилось так: Гюнге отправляется в "Лев", из пражского клуба кто-то из центральных нападающих едет в "Амур", а оттуда к нам перебирается Петружалек. Сегодня Якуб прилетает в Москву. А сыграет в первой же встрече после Матча звезд - со "Спартаком" в Сокольниках.

Напомним, что вчера последнюю игру за «Амур» провел и защитник Александр Осипов.