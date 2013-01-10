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Posted 9 января 2013, 23:29

Published 9 января 2013, 23:29

Modified 17 сентября 2022, 13:20

Updated 17 сентября 2022, 13:20

Вслед за Осиповым из "Амура" уходит и Якуб Петружалек

9 января 2013, 23:29
Сюжет
Спорт
Чешский нападающий будет играть в московском "Динамо"

ХАБАРОВСК. 10 января. ВОСТОК-МЕДИА — Нападающий хабаровского «Амура» Якуб Петружалек будет играть в московском «Динамо», сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на «Спорт-Экспресс».
Генеральный директор московского "Динамо" Андрей Сафронов сообщил, что нападающий бело-голубых Рихард Гюнге переходит в "Лев".
- Да, мы приняли такое решение, - подчеркнул Сафронов. - И сделали "тройной" обмен. Права на Гюнге остаются за нашим клубом. Просто до конца сезона мы хотим посмотреть, как будет выглядеть у нас в "Динамо" один из лучших форвардов КХЛ Якуб Петружалек.
Получилось так: Гюнге отправляется в "Лев", из пражского клуба кто-то из центральных нападающих едет в "Амур", а оттуда к нам перебирается Петружалек. Сегодня Якуб прилетает в Москву. А сыграет в первой же встрече после Матча звезд - со "Спартаком" в Сокольниках.
Напомним, что вчера последнюю игру за «Амур» провел и защитник Александр Осипов.

ак

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Спорт
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