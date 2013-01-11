В Бикине возбуждено уголовное дело по факту массового заболевания детей

ХАБАРОВСК. 11 января. ВОСТОК-МЕДИА — Бикинская городская прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по факту массового заболевания воспитанников дома-интерната для умственно отсталых детей.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в краевой прокуратуре, с 6 по 9 января 2013 года в инфекционное отделение Бикинской центральной районной больницы с признаками острой кишечной инфекции поступили 10 воспитанников в возрасте от 4 до 22 лет.

В настоящее время в доме-интернате введен карантин. Сотрудниками краевого управления Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае отобраны смывы в пищеблоке, взяты пробы водопроводной воды, готовых блюд, сырых продуктов питания. Продолжается сбор образцов для анализа на установление возможных скрытых носителей вирусологического возбудителя.

Кроме того, прокуратура проводит проверку исполнения администрацией дома-интерната требований законодательства в сфере соблюдения прав несовершеннолетних граждан об охране здоровья.

