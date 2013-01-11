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Posted 10 января 2013, 22:38

Published 10 января 2013, 22:38

Modified 17 сентября 2022, 13:18

Updated 17 сентября 2022, 13:18

В Бикине возбуждено уголовное дело по факту массового заболевания детей

10 января 2013, 22:38
Сюжет
Происшествие
В интернате для умственно отсталых детей введен карантин

ХАБАРОВСК. 11 января. ВОСТОК-МЕДИА — Бикинская городская прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по факту массового заболевания воспитанников дома-интерната для умственно отсталых детей.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в краевой прокуратуре, с 6 по 9 января 2013 года в инфекционное отделение Бикинской центральной районной больницы с признаками острой кишечной инфекции поступили 10 воспитанников в возрасте от 4 до 22 лет.
В настоящее время в доме-интернате введен карантин. Сотрудниками краевого управления Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае отобраны смывы в пищеблоке, взяты пробы водопроводной воды, готовых блюд, сырых продуктов питания. Продолжается сбор образцов для анализа на установление возможных скрытых носителей вирусологического возбудителя.
Кроме того, прокуратура проводит проверку исполнения администрацией дома-интерната требований законодательства в сфере соблюдения прав несовершеннолетних граждан об охране здоровья.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Происшествие
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