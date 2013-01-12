Анонсы и памятные даты 12 января от РИА "Восток-Медиа"

12 января 1891 годаза пять месяцев до прибытия на берега Золотого Рога августейшей особы, городская дума постановила: «Для увековечивания памяти посещения Владивостока Его Императорским Высочеством наследником цесаревичем построить на перекрестке Светланской и Прудовой (нынче ул. Петра Великого) улиц из камня и кирпича Триумфальные ворота, с постановкой в оных образа Святителя Николая Чудотворца с неугасимою лампадою и ходатайствовать в установленном порядке о наименовании этих ворот Николаевскими». Далее говорилось о том, что город на это дело выделяет 5 тысяч рублей. Местное купечество тоже не осталось в стороне, их пожертвования составили около 4 тысяч рублей. Сооружать же триумфальную арку было поручено городскому архитектору капитану Н.Коновалову.