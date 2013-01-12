Анонсы и памятные даты 12 января от РИА "Восток-Медиа"

Posted 12 января 2013, 00:17
Published 12 января 2013, 00:17
Modified 17 сентября 2022, 13:18
Updated 17 сентября 2022, 13:18
ВЛАДИВОСТОК. 12 января на Территории свободного творчества «Terra Creative» (Алеутская 65б, 5 этаж) пройдет фестиваль французских короткометражек «Le Jour le plus Court», или «Самый короткий день». Показ фильмов уже проходил в «Terra Creative», однако по просьбам зрителей организаторы проводят его снова. В этот раз фильмы будут показывать в режиме non-stop с 17.00 до 21.00.
ВЛАДИВОСТОК. 12-13 января краевой Театр молодежи (ул. Светланская, 15а) приглашает ребят на новогодние утренники у елки и спектакль «Новогодние приключения». Начало в 11.00. Стоимость билетов - 250, 300 руб. 12 января в 18.00 - премьера криминальной комедии «Блеф» (по пьесе Н.В. Гоголя «Игроки»). ХАБАРОВСК. 12 января в Хабаровске, в легкоатлетическом манеже стадиона им. Ленина, пройдет открытый чемпионат города по легкой атлетике.
В соревнованиях примут участие более 200 спортсменов из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Биробиджана, Благовещенска, Владивостока, Южно-Сахалинска, Нерюнгри.
ВЛАДИВОСТОК. 12 января. ВОСТОК-МЕДИА – 12 января - День работников прокуратуры Российской Федерации, он отмечается с 1996 года. В этот день в 1722 году Пётр Iучредил новый государственный орган - прокуратуру. Первым генеральным прокурором России становится Павел Иванович Ягужинский.
12 января Православная церковь отмечает День святителя Макария, митрополита Московского; при нем был построен собор Покрова Пресвятой Богородицы (храм Василия Блаженного) в честь победы Ивана Грозного над Казанским ханством.
12 января – День детей в Таиланде.
12 января 1880 годав целях систематического и планового изучения морей Дальнего Востока учреждена отдельная съёмка Восточного океана. Её начальником назначен капитан корпуса флотских штурманов А.Стенин.
12 января 1891 годаза пять месяцев до прибытия на берега Золотого Рога августейшей особы, городская дума постановила: «Для увековечивания памяти посещения Владивостока Его Императорским Высочеством наследником цесаревичем построить на перекрестке Светланской и Прудовой (нынче ул. Петра Великого) улиц из камня и кирпича Триумфальные ворота, с постановкой в оных образа Святителя Николая Чудотворца с неугасимою лампадою и ходатайствовать в установленном порядке о наименовании этих ворот Николаевскими». Далее говорилось о том, что город на это дело выделяет 5 тысяч рублей. Местное купечество тоже не осталось в стороне, их пожертвования составили около 4 тысяч рублей. Сооружать же триумфальную арку было поручено городскому архитектору капитану Н.Коновалову.
12 января 1943 года в Находке был открыт уже восьмой по счету «подлагпункт» - на мысе Астафьева, где к тому времени руками заключенных были вбиты в дно моря причалы. Тысячи зеков грузили здесь на колымские пароходы продовольствие, стройматериалы и взрывчатку. «Восьмерка» просуществовала всего 3,5 года и была уничтожена взрывом на пароходе «Дальстрой» 24 июня 1946-го - вместе с сотнями заключенных.
12 января 1967 годаобразован машиностроительный завод «Изумруд». Строительство завода началось в 1963 году, а в 1967-м предприятие приступило к своей основной деятельности - выпуску аппаратуры, приборов и изделий для Военно-Морского флота. Наряду с основной продукцией с 1968 г. завод начал выпускать товары народного потребления, а в 80-е годы уже было освоено производство сложной бытовой техники и приборов: бытовой дозиметр, электромиксер, кофемолка и др.
12 января 1968 годав Уссурийском районе Приморского края был создан новый птицеводческий совхоз «Юбилейный». В хозяйстве насчитывалось 7 с половиной тысяч кур-несушек.
12 января 1982 годаво владивостокском Доме офицеров флота состоялось торжественное собрание, посвящённое вручению газете «Боевая вахта» ордена Красной Звезды, которым отмечены заслуги газеты в коммунистическом и воинском воспитании военных моряков.
1733 - исследователь Арктики С.Малыгин издает в Петербурге первое на русском языке руководство по навигации.
1755 - по повелению императрицы Елизаветы Петровны основан первый в России Московский университет, изначально включавший философский, юридический и медицинский факультеты.
1768 - по указу Екатерины IIвпервые выпущены ассигнации - бумажные деньги.
1801 - Павел Iраспорядился организовать поход на Индию. В поход был отправлен экспедиционный корпус числом в 22500 казаков под командой атамана генерала от кавалерии графа Федора Петровича Орлова-Денисова. После убийства отца новый император Александр Iпервым указом возвратил назад уже готовившихся омыть свои ноги в Индийском океане казаков. Индию к России не присоединили, а вот 80 лет спустя 12 января 1881 года Туркмения была покорена.
1898 - торжественно открыта телефонная связь между Петербургом и Москвой.
1910 - юная пара из Китая стала самыми молодыми родителями в истории - отцу было 9 лет, а матери - 8.
1936 - в СССР образуется спортивное общество «Локомотив».
1938 - немецкий археолог Вильгельм Кениг при раскопках под Багдадом обнаружил предмет, который оказался древнейшей батареей из гальванических элементов. За две тысячи лет до изобретения Вольты и Гальвани ими вовсю пользовались жители Востока. Древние батареи представляли из себя медные цилиндры со стальными сердечниками. Они были скреплены между собой с помощью свинца и олова, сплавленных в пропорции, которая часто применяется и сейчас.
Именинники: Лев, Макар, Мария, Ирина.