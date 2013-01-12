За фиктивную регистрацию в Приморье будут сажать?

В стране ежегодно фиксируются тысячи домов, где зарегистрированы сотни тысяч граждан, говорится в пояснительной записке к законопроекту. В то же время зарегистрированные граждане не собираются вселяться в такие дома, а их реальное место жительства неизвестно.