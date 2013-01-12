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Posted 12 января 2013, 04:30

Published 12 января 2013, 04:30

Modified 17 сентября 2022, 13:18

Updated 17 сентября 2022, 13:18

За фиктивную регистрацию в Приморье будут сажать?

12 января 2013, 04:30
Путин предложил усилить ответственность за нарушение регистрационного учета

ВЛАДИВОСТОК. 12 января. ВОСТОК-МЕДИА - Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об усилении ответственности за нарушение правил регистрационного учета граждан России по месту жительства, сообщает bfm.ru.

За фиктивную регистрацию предусматривается штраф в размере 100-500 тысяч рублей или принудительные работы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

К тому же, в качестве дополнительного наказания предлагается лишать нарушителя права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

За фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания законопроект предусматривает штраф.

Помимо этого, предлагается ввести дополнительную статью о наказании за проживание россиянина в квартире без регистрации. За это предполагается штрафовать граждан на 2-3 тысячи рублей, собственников жилья — на 2-5 тысяч рублей, юридических лиц — на 250-750 тысяч рублей.

При нарушении правил регистрации россиян могут наказать штрафом в размере 2-3 тысяч рублей для граждан, 2-5 тысяч рублей для собственников жилья, 25-50 тысяч рублей для должностных лиц и 250-750 тысяч рублей для юридических лиц.

В стране ежегодно фиксируются тысячи домов, где зарегистрированы сотни тысяч граждан, говорится в пояснительной записке к законопроекту. В то же время зарегистрированные граждане не собираются вселяться в такие дома, а их реальное место жительства неизвестно.

К.К.

Фото:http://ttolk.ru/?p=12620

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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