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Posted 13 января 2013, 02:47

Published 13 января 2013, 02:47

Modified 17 сентября 2022, 13:18

Updated 17 сентября 2022, 13:18

40-тонный трактор провалился под лёд в Еврейской автономии

13 января 2013, 02:47
Сюжет
Происшествие
Тракторист из машины выбраться не смог

БИРОБИДЖАН. 13 января. ВОСТОК-МЕДИА – Сегодня в десяти километрах от села Песчаное Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области, переправляясь через реку Урми, провалился под лёд и затонул 40-тонный трактор Д-155. Тракторист из машины выбраться не смог.

Сообщение об этом происшествии старшему оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по ЕАО поступило в 12:10.

В настоящее время на место несанкционированной ледовой переправы выехали спасатели Дальневосточного поисково-спасательного отряда, инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Еврейской автономии, спасатели областного Профессионального аварийно-спасательного формирования для поиска тракториста и поднятия техники. Глубина в месте провала трактора составляет пять метров.

#Денис Объедкин#Новости#ЕАО#Происшествие
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