40-тонный трактор провалился под лёд в Еврейской автономии

В настоящее время на место несанкционированной ледовой переправы выехали спасатели Дальневосточного поисково-спасательного отряда, инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Еврейской автономии, спасатели областного Профессионального аварийно-спасательного формирования для поиска тракториста и поднятия техники. Глубина в месте провала трактора составляет пять метров.