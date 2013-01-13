40-тонный трактор провалился под лёд в Еврейской автономии

Posted 13 января 2013, 02:47
Published 13 января 2013, 02:47
Modified 17 сентября 2022, 13:18
Updated 17 сентября 2022, 13:18
БИРОБИДЖАН. 13 января. ВОСТОК-МЕДИА – Сегодня в десяти километрах от села Песчаное Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области, переправляясь через реку Урми, провалился под лёд и затонул 40-тонный трактор Д-155. Тракторист из машины выбраться не смог.
Сообщение об этом происшествии старшему оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по ЕАО поступило в 12:10.
В настоящее время на место несанкционированной ледовой переправы выехали спасатели Дальневосточного поисково-спасательного отряда, инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Еврейской автономии, спасатели областного Профессионального аварийно-спасательного формирования для поиска тракториста и поднятия техники. Глубина в месте провала трактора составляет пять метров.