Квитанции за тепло приморцам придется оплачивать по-новому

Posted 13 января 2013, 23:26
Published 13 января 2013, 23:26
Modified 17 сентября 2022, 13:18
Updated 17 сентября 2022, 13:18
ВЛАДИВОСТОК. 14 января. ВОСТОК-МЕДИА - Филиал «Приморские тепловые сети» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) извещает своих жителей Владивостока, Артема о том, что с 1 января 2013 года изменились банковские реквизиты Дальневосточного банка Сбербанка России.
Эти изменения могут создать неудобства для тех горожан, которые привыкли оплачивать квитанции от ДГК через Интернет. В этом случае потребителю нужно будет вводить новые банковские реквизиты.
Реквизиты для жителей г. Владивосток
Получатель платежа – ОАО «Дальневосточная Генерирующая Компания»
ИНН 1434031363,
КПП 254002001
р/сч 40702810450020101942 в Дальневосточном банке ОАО «Сбербанк России» г. Хабаровск
к/сч 30101810600000000608,
БИК 040813608
Реквизиты для жителей г. Артем
Получатель платежа – ОАО «Дальневосточная Генерирующая Компания»
ИНН 1434031363,
КПП 254002001
р/сч 40702810750330102726 в Дальневосточном банке ОАО «Сбербанк России» г. Хабаровск
к/сч 30101810600000000608,
БИК 040813608
Для абонентов г. Партизанск реквизиты не изменились. Жители этого города могут оплачивать услуги отопления и горячего водоснабжения по-прежнему.
Реквизиты для жителей г. Партизанск
Получатель платежа – ОАО «Дальневосточная Генерирующая Компания»
ИНН 1434031363,
КПП 254002001
р/сч 40702810250180112987 в Дальневосточном банке ОАО «Сбербанк России» г. Хабаровск
к/сч 30101810600000000608,
БИК 040813608
Те абоненты, которые привыкли оплачивать услуги ЖКХ старым проверенным способом, могут это сделать в ближайших отделениях Почты России, отделах и терминалах Сбербанка, Росбанка, банка «Приморье», Россельхозбанка, Балтийского банка развития, Примсоцбанка, Дальневосточного банка. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в пресс-служба филиала «Приморские тепловые сети» ОАО «ДГК».