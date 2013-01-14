Квитанции за тепло приморцам придется оплачивать по-новому

Реквизиты для жителей г. Владивосток

Получатель платежа – ОАО «Дальневосточная Генерирующая Компания»

ИНН 1434031363,

КПП 254002001

р/сч 40702810450020101942 в Дальневосточном банке ОАО «Сбербанк России» г. Хабаровск

к/сч 30101810600000000608,

БИК 040813608

Реквизиты для жителей г. Артем

Получатель платежа – ОАО «Дальневосточная Генерирующая Компания»

ИНН 1434031363,

КПП 254002001

р/сч 40702810750330102726 в Дальневосточном банке ОАО «Сбербанк России» г. Хабаровск

к/сч 30101810600000000608,

БИК 040813608

Для абонентов г. Партизанск реквизиты не изменились. Жители этого города могут оплачивать услуги отопления и горячего водоснабжения по-прежнему.