Работники "Восточного порта" идут на бессрочную голодовку

Как уже сообщало РИА «Восток-Медиа», первая однодневная голодовка женщин в конце декабря была призвана обратить внимание общественности, органов власти и собственников ОАО «Восточный Порт» на нарушение трудовых прав уборщиков производственных и служебных помещений. Голодовка была прекращена до завершения прокурорской проверки. 10 января в департаменте труда и социального развития Приморского края сообщили, что из 33 сокращенных работников в Центр занятости Находки уже обратились 14 человек, каждому из которых предложено несколько вакансий. Но, по словам женщин, зарплата по вакансиям Находкинского центра занятости, предложенная в качестве альтернативы вдвое ниже, чем была в порту. Сегодня уволенные работницы требуют своего возвращения на прежнюю работу в Восточный порт и в 13 часов объявляют бессрочную голодовку.