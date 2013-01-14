Работники "Восточного порта" идут на бессрочную голодовку

Posted 14 января 2013, 00:33
Published 14 января 2013, 00:33
Modified 17 сентября 2022, 13:18
Updated 17 сентября 2022, 13:18
ВЛАДИВОСТОК. 14 января. ВОСТОК-МЕДИА – Инициативная группа уволенных уборщиц Восточного порта собирается начать бессрочную голодовку, но уже прямо с утра понедельника в отношении этих женщин начались странные действия сотрудников транспортной полиции.
«Женщинам пытаются вручить повестки на допрос по поводу уже направленного в суд уголовного дела в отношении председателя нашего профсоюза Леонида Тихонова (см. ниже – ред.). Какие могут быть допросы, когда дело уже в суде? Мы считаем такие действия незаконными и уже сейчас готовы вызвать сотрудников полиции выставить пост прямо в помещении профсоюза, чтобы защитить трех работниц, которые выразили желание продолжить прерванную перед Новым годом голодовку», - говорит заместитель председателя профсоюза Восточного порта Константин Голосов.
Как уже сообщало РИА «Восток-Медиа», первая однодневная голодовка женщин в конце декабря была призвана обратить внимание общественности, органов власти и собственников ОАО «Восточный Порт» на нарушение трудовых прав уборщиков производственных и служебных помещений. Голодовка была прекращена до завершения прокурорской проверки. 10 января в департаменте труда и социального развития Приморского края сообщили, что из 33 сокращенных работников в Центр занятости Находки уже обратились 14 человек, каждому из которых предложено несколько вакансий. Но, по словам женщин, зарплата по вакансиям Находкинского центра занятости, предложенная в качестве альтернативы вдвое ниже, чем была в порту. Сегодня уволенные работницы требуют своего возвращения на прежнюю работу в Восточный порт и в 13 часов объявляют бессрочную голодовку.
Что касается уголовного дела против Леонида Тихонова, оно было возбуждено в конце июня 2012 года по заявлению директора Восточного порта Александра Лазарева. Он просил полицию проверить расходование средств на культурно-массовую работу — спортивные и другие праздники. После проверки полицейские возбудили сразу восемь уголовных дел против Тихонова, обвинив его в присвоении и растрате денег, выделенных на новогодние подарки членам профсоюза. Подозреваемый находится на свободе под подпиской о невыезде.
В Российском профсоюзе докеров уверены, что за уголовным делом стоит попытка администрации порта расправиться с лидером, который активно отстаивал их законные права.
Председатель РПД Василий Козаренко пояснил «Известиям», что давление на Тихонова началось после его жалоб в трудовую инспекцию и прокуратуру на администрацию порта. По словам Василия Козаренко, уголовное дело было возбуждено неправомерно, потому что Тихонов не имел доступа к деньгам, в растрате которых его обвиняют. Он также считает, что все следственные действия проводились с грубейшими нарушениями закона, документация изымалась без описи и понятых.
Сейчас полиция оказывает давление и на других членов профсоюза.
«Членов профсоюза вызывают на допросы и убеждают выйти из организации, — рассказывает «Известиям» Козаренко. — Постановление о возбуждение уголовного дела противоречит российскому законодательству, согласно которому профсоюзы независимы в своей деятельности от органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и работодателей.
По его словам, профсоюзы ведут свою хозяйственную деятельность самостоятельно и не подотчетны работодателю. Финансово-хозяйственную деятельность профсоюза может проверять только ревизионная комиссия.
Президент Конфедерации труда России (КТР), в которой состоит около пяти млн человека, Борис Кравченко также считает, что действия сотрудников МВД являются попыткой оказания давления на профсоюзную организацию в интересах работодателя и могут быть «заказом».
«Это уже стало аксиомой, когда правоохранительные органы, вместо того чтобы разбираться в сути конфликта, становятся на сторону работодателя и начинают давить на актив», — рассказывает «Известиям» Кравченко.
По словам президента КТР Бориса Кравченко, если власти не прекратят уголовное преследование Тихонова, то к борьбе за его права присоединятся международные профсоюзные организации, которые будут пикетировать российские посольства за рубежом.
В администрации Восточного порта, по инициативе которой расследуется уголовное дело, от комментариев воздерживаются.
«Все точки над «i» в этом деле расставит следствие», — заявили «Известиям» представители порта.
Полицейские уверяют, что действуют строго в рамках закона.
Елена Кашкарова, специально для РИА «Восток-Медиа»
Фото: http://newsline25.ru/