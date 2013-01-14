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Posted 14 января 2013, 04:17

Published 14 января 2013, 04:17

Modified 17 сентября 2022, 13:18

Updated 17 сентября 2022, 13:18

Работодателей Владивостока приглашают к сотрудничеству

14 января 2013, 04:17
Организации могут присоединиться к соглашению по регулированию социально-трудовых отношений

ВЛАДИВОСТОК. 14 января. ВОСТОК-МЕДИА – Во Владивостоке продолжает действовать «Территориальное соглашение по регулированию социально-трудовых отношений между работодателями, профсоюзами и администрацией Владивостока по вопросам социально-трудовых отношений на 2012-2015 годы».

Соглашение по регулированию социально-трудовых отношений позволяет соблюсти баланс интересов, сделать так, чтобы предприятия эффективно работали и получали прибыль и при этом граждане трудились в достойных условиях.

В 2012 году подписано уже третье соглашение, и с каждым разом его подписывает большее число организаций и профсоюзов. На этот раз подписантами стали 35 организаций, где трудится более 33 тысяч человек, и 16 профсоюзов.

Благодаря приобретенному опыту взаимоотношения сторон это соглашение выгодно отличалось от предыдущего. Здесь был соблюден принцип сбалансированности и обоснованности принятия обязательств, взаимной ответственности сторон, соотнесения согласованных мер с действиями социальных партнеров. Существенно расширился круг вопросов, обсуждаемых на заседаниях Владивостокской городской трехсторонней комиссии по регулированию социально – трудовых отношений. Так, были рассмотрены темы организации отдыха и занятости детей в каникулярное время, проблемы диспансеризации работающего населения Владивостока, реализация долгосрочных целевых программ администрации города и многие другие.

Администрация Владивостока приглашает работодателей города присоединиться к территориальному соглашению на 2012-2015 годы. Подписать соглашение можно в течение всего срока действия документа. Для этого нужно направить обращение о присоединении в произвольной форме в секретариат комиссии по регулированию социально-трудовых отношений: проспект 100-летия Владивостока, д.94; тел/факс: 2614-444, 2614-485.

К.К.

Фото:http://primgazeta.ru/news/2012-10-19-meriyu-vladivostoka-mogut.htm

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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