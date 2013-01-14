Работодателей Владивостока приглашают к сотрудничеству

Posted 14 января 2013, 04:17
Published 14 января 2013, 04:17
Modified 17 сентября 2022, 13:18
Updated 17 сентября 2022, 13:18
ВЛАДИВОСТОК. 14 января. ВОСТОК-МЕДИА – Во Владивостоке продолжает действовать «Территориальное соглашение по регулированию социально-трудовых отношений между работодателями, профсоюзами и администрацией Владивостока по вопросам социально-трудовых отношений на 2012-2015 годы».
Соглашение по регулированию социально-трудовых отношений позволяет соблюсти баланс интересов, сделать так, чтобы предприятия эффективно работали и получали прибыль и при этом граждане трудились в достойных условиях.
В 2012 году подписано уже третье соглашение, и с каждым разом его подписывает большее число организаций и профсоюзов. На этот раз подписантами стали 35 организаций, где трудится более 33 тысяч человек, и 16 профсоюзов.
Благодаря приобретенному опыту взаимоотношения сторон это соглашение выгодно отличалось от предыдущего. Здесь был соблюден принцип сбалансированности и обоснованности принятия обязательств, взаимной ответственности сторон, соотнесения согласованных мер с действиями социальных партнеров. Существенно расширился круг вопросов, обсуждаемых на заседаниях Владивостокской городской трехсторонней комиссии по регулированию социально – трудовых отношений. Так, были рассмотрены темы организации отдыха и занятости детей в каникулярное время, проблемы диспансеризации работающего населения Владивостока, реализация долгосрочных целевых программ администрации города и многие другие.
Администрация Владивостока приглашает работодателей города присоединиться к территориальному соглашению на 2012-2015 годы. Подписать соглашение можно в течение всего срока действия документа. Для этого нужно направить обращение о присоединении в произвольной форме в секретариат комиссии по регулированию социально-трудовых отношений: проспект 100-летия Владивостока, д.94; тел/факс: 2614-444, 2614-485.
К.К.
Фото:http://primgazeta.ru/news/2012-10-19-meriyu-vladivostoka-mogut.htm