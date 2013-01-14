В приморских школах убавится количество хулиганов

Еще один важный документ, который вынесен на всеобщее обсуждение - проект правил перевода ученика из одной школы в другую. Перевести ученика можно только по желанию родителей или иным обстоятельствам, никак не связанным с успеваемостью. Выгнать школьника за тройки и двойки нельзя. А вот если речь идет о переводе ученика из учебного заведения с интегрированными программами, допустим, в области музыки, балета, то учебные неудачи могут стать тому причиной. При этом спецшкола или училище обязаны известить родителей об этом не менее чем за месяц и найти для ученика подходящую школу.