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Posted 14 января 2013, 01:50

Published 14 января 2013, 01:50

Modified 17 сентября 2022, 13:18

Updated 17 сентября 2022, 13:18

В приморских школах убавится количество хулиганов

14 января 2013, 01:50
Минобрнауки предлагает отчислять за грубое нарушение дисциплины

ВЛАДИВОСТОК. 14 января. ВОСТОК-МЕДИА– Минобрнауки России опубликовало проект приказа по поводу привлечения учащихся к дисциплинарной ответственности, а так же о переводе в другие учебные заведения, сообщают «РГ». Данный приказ не предусматривает жестких мер для нарушителей школьного распорядка, в проекте есть четкие разъяснения, как именно можно наказать провинившегося.

К мерам воздействия относятся замечание, выговор и отчисление из школы, но только после 15лет. Отчислить могут за грубый дисциплинарный проступок. А именно - за появление в школе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, невыполнение учебного плана, аморальное поведение и главное, за "оказание негативного влияния" на других.

Помимо дисциплинарной ответственности Минобрнауки России обращает свое внимание на правила размещения и обновления в Интернете информации о школе или вузе.

По новым правилам данные организации будут обязаны вывесить на сайте не только свои исходные данные и адрес, но и пофамильный список педагогов с указанием уровня их образования, а так же информацию об условиях проживания в общежитии, если таковое имеется, о библиотеках, столовых и спортивных залах. Помимо этого в обязательном порядке должен быть размещен образец договора на заключение образовательных услуг и цена.

Еще один важный документ, который вынесен на всеобщее обсуждение - проект правил перевода ученика из одной школы в другую. Перевести ученика можно только по желанию родителей или иным обстоятельствам, никак не связанным с успеваемостью. Выгнать школьника за тройки и двойки нельзя. А вот если речь идет о переводе ученика из учебного заведения с интегрированными программами, допустим, в области музыки, балета, то учебные неудачи могут стать тому причиной. При этом спецшкола или училище обязаны известить родителей об этом не менее чем за месяц и найти для ученика подходящую школу.

К.К.

Фото:http://kprf.ru/activity/education/113181.html

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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