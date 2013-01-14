В приморских школах убавится количество хулиганов

Posted 14 января 2013, 01:50
Published 14 января 2013, 01:50
Modified 17 сентября 2022, 13:18
Updated 17 сентября 2022, 13:18
ВЛАДИВОСТОК. 14 января. ВОСТОК-МЕДИА– Минобрнауки России опубликовало проект приказа по поводу привлечения учащихся к дисциплинарной ответственности, а так же о переводе в другие учебные заведения, сообщают «РГ». Данный приказ не предусматривает жестких мер для нарушителей школьного распорядка, в проекте есть четкие разъяснения, как именно можно наказать провинившегося.
К мерам воздействия относятся замечание, выговор и отчисление из школы, но только после 15лет. Отчислить могут за грубый дисциплинарный проступок. А именно - за появление в школе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, невыполнение учебного плана, аморальное поведение и главное, за "оказание негативного влияния" на других.
Помимо дисциплинарной ответственности Минобрнауки России обращает свое внимание на правила размещения и обновления в Интернете информации о школе или вузе.
По новым правилам данные организации будут обязаны вывесить на сайте не только свои исходные данные и адрес, но и пофамильный список педагогов с указанием уровня их образования, а так же информацию об условиях проживания в общежитии, если таковое имеется, о библиотеках, столовых и спортивных залах. Помимо этого в обязательном порядке должен быть размещен образец договора на заключение образовательных услуг и цена.
Еще один важный документ, который вынесен на всеобщее обсуждение - проект правил перевода ученика из одной школы в другую. Перевести ученика можно только по желанию родителей или иным обстоятельствам, никак не связанным с успеваемостью. Выгнать школьника за тройки и двойки нельзя. А вот если речь идет о переводе ученика из учебного заведения с интегрированными программами, допустим, в области музыки, балета, то учебные неудачи могут стать тому причиной. При этом спецшкола или училище обязаны известить родителей об этом не менее чем за месяц и найти для ученика подходящую школу.
К.К.
Фото:http://kprf.ru/activity/education/113181.html