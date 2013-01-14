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Posted 14 января 2013, 01:30

Published 14 января 2013, 01:30

Modified 17 сентября 2022, 13:18

Updated 17 сентября 2022, 13:18

В США отказались чеканить монету в триллион долларов

14 января 2013, 01:30
Хотя закон позволяет это сделать

ВЛАДИВОСТОК. 14 января. ВОСТОК-МЕДИА – В США отказались от идеи отчеканить платиновую монету достоинством в триллион долларов и тем самым на время решить проблему повышения лимита государственного долга. Как признали в Вашингтоне, у правительства нет права идти на такую хитрость.

Как заявил официальный представитель американского Минфина Энтони Коули: «Министерство финансов и Федеральная резервная система считают, что закон не может и должен применяться для оправдания чеканки платиновых монет с целью избежать необходимости повышения лимита государственного долга", - сообщает utro.ru со ссылкой на TheNewYorkTimes.

В США действует правило о допустимом пределе государственного долга. Если он будет превышен, то стране грозит дефолт. В истории Штатов этот лимит повышался неоднократно, последний раз - в 2011 году. Тем не менее, в последние месяцы данная проблема снова вышла на первый план.

Как ожидается, к концу февраля госдолг США вырастет до $16,4 триллиона. Республиканцы в Конгрессе требуют, чтобы правительство сократило социальные расходы, в противном случае они отказываются поддержать законопроект о повышении лимита госдолга. Администрацию Барака Обамы такая сделка не устраивает.

В качестве одного из возможных путей обойти Конгресс и упрямых республиканцев Обаме предлагали отчеканить платиновую триллионную монету и разместить ее на депозите в Федеральном резервном банке, чтобы использовать для оплаты государственных расходов. Закон разрешает Минфину выпускать платиновые монеты любого достоинства.

Фото: http://nnm.ru/

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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