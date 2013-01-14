В США отказались чеканить монету в триллион долларов

В США действует правило о допустимом пределе государственного долга. Если он будет превышен, то стране грозит дефолт. В истории Штатов этот лимит повышался неоднократно, последний раз - в 2011 году. Тем не менее, в последние месяцы данная проблема снова вышла на первый план.