Приморье станет территорией безопасности

- По итогам 2012 года можно констатировать, что обстановка в Приморском крае в сфере обеспечения правопорядка остается стабильной. Количество выявленных преступлений осталось на уровне прошлого года. При этом сохранилась тенденция по снижению тяжких и особо тяжких преступлений (-2,7%), убийств (-20,5%), грабежей (-11,1%). Меньше совершено краж из квартир (-5,8%), угонов автотранспортных средств (-18,4%), карманных краж и краж сотовых телефонов.