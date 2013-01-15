Приморье станет территорией безопасности

Posted 14 января 2013, 22:48
Published 14 января 2013, 22:48
Modified 17 сентября 2022, 13:18
Updated 17 сентября 2022, 13:18
ВЛАДИВОСТОК. 15 января. ВОСТОК-МЕДИА – Одно из основных требований к работе правоохранительных структур - снижение преступности во всех ее проявлениях. Администрация края на протяжении многих лет реализует ряд программ, которые направлены на достижение этих целей. Подробности – в интервью c директором департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края Лилией Гончарук:
- По итогам 2012 года можно констатировать, что обстановка в Приморском крае в сфере обеспечения правопорядка остается стабильной. Количество выявленных преступлений осталось на уровне прошлого года. При этом сохранилась тенденция по снижению тяжких и особо тяжких преступлений (-2,7%), убийств (-20,5%), грабежей (-11,1%). Меньше совершено краж из квартир (-5,8%), угонов автотранспортных средств (-18,4%), карманных краж и краж сотовых телефонов.
Снизилась криминальная напряженность среди несовершеннолетних (-17,2%), и лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности (рецидивная преступность) (-4,6%).
Этому способствовала реализация краевых целевых программ, направленных в первую очередь на профилактику правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и социальную реабилитацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы.
В рамках реализации программы «Комплексные меры профилактики правонарушений и борьбы с преступностью» органами исполнительной власти выполнен комплекс мероприятий по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и работу с семьями, находящимися в социально опасном положении. Для повышения правовой грамотности, организации досуга молодежи проведен конкурс на лучший сценарий среди учреждений культуры, фестиваль подростковой уличной культуры, выездные тематические концерты, выставки изобразительного искусства, творческие встречи с талантливыми сверстниками и артистами.
В целях противодействия незаконному употреблению наркотических и психотропных веществ в 2012 году на территории края проведены межведомственные оперативно-профилактических операции и акции «За здоровье и безопасность наших детей», «Сообщи, где торгуют смертью», «Призывник», «Территория безопасности», Интернет-урок «Имею право знать», и мероприятия, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией.
Реализация мероприятий краевой целевой программы «Приморье без наркотиков» позволила увеличить долю охвата в профилактические мероприятия до 72%. По программам профилактики наркомании обучено более 500 педагогов, 600 студентов и старшеклассников, проведен молодежный форум «Молодежь Приморья без наркотиков», более двух тысяч подростков посетило спектакль «Город вурдалаков» антинаркотической направленности в пяти районах Приморского края.
Завершена работа по подготовке паспортов антитеррористической безопасности всех образовательных, спортивных и культурных учреждений.
- Как сами приморцы оценивают работу правоохранительных структур? Чувствуют ли себя в безопасности, в частности в общественных местах?
- По результатам социологических опросов, проведенных в 2012 году, более половины населения Приморского края оценивают обстановку как спокойную.
За последний год уровень криминогенности в Приморском крае, по оценкам населения, снизился на 13,5%
На сегодняшний день почти половина населения Приморского края (49,8%) считают, что уровень преступности в местах их проживания – «средний». Почти каждый третий – 28,9% отмечает низкий уровень преступности в крае (в 2011 году 17% - рост 11,9%).
Положительная динамика отмечена и в удовлетворенности качеством работы правоохранительных органов - 44% (в 2011 году – 40%). Более половины жителей Приморья – 64,8% чувствуют себя в безопасности в общественных местах.
- Какие перспективы ждут приморских автолюбителей в области повышения безопасности дорожного движения в этом году?
По решению губернатора Приморского края разработана проектно-сметная документация по внедрению второй очереди программно-аппаратного комплекса «Безопасный город». В 2013-2014 года планируется в общественных местах и дорогах Владивостока установить более 300 видеокамер и 70 приборов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.
- В этом году управление, которое вы возглавляли, преобразовано в департамент по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей. Что это меняет?
- Направлений работы у нас прибавится. На департамент, возложены полномочия по обеспечению деятельности 109 участков мировых судей Приморского края и организация работы по исполнению административного законодательства Приморского края. Это напрямую связано с обеспечением правопорядка, общественной безопасности и защитой прав граждан.